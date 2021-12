『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』関連電子書籍フェアが開催されている。

2021年6月に公開された『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』Blu-rayが12月22日に発売されることを記念した記念電子書籍フェアが開催されている。開催書店はアニメイトブックストア/Kindle/DLsite.com/コミックシーモア/GooglePlayブックス/セブンネットショッピング/honto/スキマ/漫画全巻ドットコム/BOOK☆WALKER/auブックパス/Reader Store/LINEマンガ。 『舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE― SHOW MUST GO ON 全2巻』『舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-#2 Transition 全2巻』『よんこま すたぁらいと全3巻』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト コミックアンソロジー ナイン・ストーリーズ』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- ビジュアルブック』が30%OFFとなるキャンペーンとなっている。開催期間は12月28日まで。

(C)Project Revue Starlight (C)BUSHIROAD MEDIA