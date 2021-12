サントリー食品公認！『BOT-27 C. C. レオン』誕生！

タカラトミーは、ペットボトルキャップを発射するシューティングホビー『キャップ革命 ボトルマン』シリーズの新商品として、サントリー食品インターナショナルの炭酸飲料「C. C. レモン」とコラボレーションした特別仕様の機体「BOT-27 C. C. レオン」を2022年1月29日(土)から発売する。

『キャップ革命 ボトルマン』は、シリーズ累計出荷数60万個(2021年9月時点)を突破した玩具。2020年にはアニメが放送、『月刊コロコロコミック』では漫画連載中の、大人から子どもまで大人気のシリーズだ。

この度、「次に欲しい飲み物の機体は?」のアンケートで上位にランクインしていた炭酸飲料「C. C. レモン」 とのコラボが決定! その名も「BOT-27 C. C. レオン」!

機体は炭酸飲料「C. C. レモン」のカラーやキャップに近づけ、子どもたちに人気の動物「ライオン」を掛け合わせたデザインとなっている。

また、「コントロールタイプ」の機体となり、コースナビフットにより、狙って左右に角度をつけたショットを撃つことが可能に!

さらに、商品パッケージにも「C. C. レモン」が登場したり、「C. C. レモン」のおまけシールがついてきたりと、公認コラボならではの演出が散りばめられている。

