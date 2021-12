大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、『デビルメイクライ5』とコラボしたベルトを、2021年12月15日(水)~2022年1月22日(土)の期間限定で予約受付を行なう。

『デビルメイクライ5』は、2001年より発売された『デビルメイクライ』シリーズの第5作目。2019年3月8日に発売されたカプコンのスタイリッシュアクションゲームだ。派手にカッコよく敵を倒すことを追求した爽快なスタイリッシュアクションと、伝説の悪魔の血を引く悪魔狩人(デビルハンター)の活躍が楽しめる。

このたびの商品は、本作の主人公・ダンテが身に着けているベルトを真鍮製のバックルと本革で再現したアイテム。熟練した職人の手でひとつずつ丁寧に仕上げることによって、いぶしや磨きの表情に一点ずつ違いがあり、重厚でアンティークな風合いが活きている。

使い込みながら、素材がもつ風合いの変化を楽しめる逸品だ。

>>>デザインや着用イメージを見る(写真2点)

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.