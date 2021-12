ryuchellは「怪物」「ハイスペック」SOL!こもり校長＆ぺえ教頭がアタフタ

ryuchellさんが、12月14日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭と、自由なトークが繰り広げられました。ぺえ教頭と仲のいい友達として登場したryuchellさんですが、あまりの奔放さに校長教頭が苦笑いの時間もありました。その会話の一部を紹介します。ぺえ教頭:……校長大丈夫? なんでそんなにアタフタしてるわけ? ryuchellになんかされた?こもり校長:されたわけではないんだけど……同い年なの、95年生まれで。ぺえ教頭:今年26歳の年ね。こもり校長:そう。この芸能界で、俺が一番怖い……敵なわけ。ryuchell:えーなんで~? うれしい! 「うれしい!」でいいのかな?(笑)。でも、あんまり95年生まれがいないさ~、ね? だからこんなふうにライバルみたいにね、いい戦友じゃん!こもり校長:ライバルじゃない! 敵だから!!ぺえ教頭:敵に回さないようがいいわよ~。コイツはもっと恐ろしいものを抱えているから……(笑)。こもり校長:そう、そういう感じがするわけ。ぺえ教頭:ごめんね、(教頭の友達としてゲスト出演した)山本舞香から始まり、戦闘力が高いのばっかり連れてきちゃって……(笑)。こもり校長:本当にそう……!(笑)。ぺえ教頭:あとどのくらい(の時間が)あったら、打ち解けるまではいかなくても理解できるようになる? この怪物を。こもり校長:いや、理解とかにはならないかも……。このハイスペックが同い年という怖さもあるのよ。ryuchell:うれしいー!こもり校長:95年生まれって不作の年って言われているからさ、そのなかで同い年でこのスペックは……「同い年にこんな人いるんだ!」という怖さ。ぺえ教頭:あ~……。でも、こんなふざけたテンションのアンタを見るのは久しぶり。最近真面目なお仕事が多くて。ryuchell:そうなんですよ~。それこそ(番組のコーナー「SOCIAL LOCKS!」で紹介した)『True Colors Festival』もそうだけど、みんなが生きやすくなったらいいな、みたいな発言が多いから。今日はふざけられてうれしい~!ぺえ教頭:うん、そういうアンタが久々に見れてうれしいわ。ryuchell:いぇーい!ぺえ教頭:今年1年頑張ったからね。ほめてあげるわよ。ryuchell:独立もして、名前も変わって、本当に大変でしたー……うん。でもかわいいでしょ? 今年1年すっごく頑張って、疲れたと思えないくらいかわいいでしょ?こもり校長:あっ、それはもちろん……いやっかわいいです(笑)。ryuchell:そうでしょ?(笑)。かわいいんです、僕って! んふふ(笑)。ぺえ教頭:これが……ryuchellです。こもり校長:2人はナニ友なんですか?ryuchell:でも~……古いよね?ぺえ教頭:知り合ったのはデビューしてからだから、6、7年くらいだね。ryuchell:ぺえと会ったら何でも話せるから……ぺえって、めちゃくちゃ話したくならない?こもり校長:わかります!ryuchell:安心感があるから、いつもいろんな話をしてね。芸能界でこんなにいろんな話ができる人ができるなんて思っていなかったから、大事な友達ですね。こもり校長:うん、わかります。教頭には自分の負の気持ちを話したくなるんです。自分のネガティブな思いばっかりを預けちゃうから、申し訳ないとも思います。疲れちゃうだろうし、嫌な部分しか見せないから申し訳ないですね。ぺえ教頭:私は人の負の話を、自分のエネルギーに変えているから!ryuchell:すごぉい。ぺえ教頭:だから、もっとちょうだい!ryuchell:なんか……どっちも優しい!ぺえ教頭:そうね、私たちってうまくいくよね?ryuchell:うまくいくと思う! いいんじゃん!?こもり校長:…………(笑)。ryuchell:ぺえは僕の取説みたいなものを……めちゃくちゃ理解してくれているよね。ぺえ教頭:うん、そうだね。長らく猛獣使いとして、隣で操ってきたから。でもようやくよ! 6年経って、ようやく板についてきたという感じがあるわよ。こもり校長:そうだね。なんか、僕の後輩とも仲がいいんですよね?ryuchell:るい(与那嶺瑠唯)とけんた(神谷健太)でしょ?こもり校長:そうそう。THE RAMPAGE(from EXILE TRIBE)の。ryuchell:小学校から仲いいわけさ。こもり校長:えっ!?ぺえ教頭:地元も一緒なんだよね。ryuchell:そうそう。一緒にダンス習っていたの(笑)。こもり校長:そうなの!? 知らなかった!ryuchell:じゃあ、ぺえも交えて5人で飲みに行こうよ~。ぺえ教頭:行ってみる?ryuchell:あーわもり! あーわもり!こもり校長:(10代リスナーが多い番組で)泡盛コールはやめなよ! ちょっと……これは怒って!ぺえ教頭:アンタねぇ~……。ryuchell:ダメかぁ!?こもり校長:これは、ぎりぎりダメなほうです!ryuchell:そっかぁ~……了解!全員:(笑)。この日は『君の2021年』をテーマに放送。10代リスナーの“2021年に印象的だったこと”を聞いて、3人がそのエピソードに合った漢字一文字を考えました。なお、ryuchellさんの今年の漢字は“変化”の『変』とのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★