「お金が貯まらない！」森七菜が10代のお悩みを解決!?

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。『GIRLS LOCKS! 戦隊・森セブン』が登場し、リスナーから届いたお悩みが成敗できるような解決策を考えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月14日(火)放送分)森七菜:今夜は、こちらの授業をお届けしていきたいと思います! 『GIRLS LOCKS! 戦隊・森セブン』クリスマスエディション!生徒(リスナー)のみなさんの悩みや懲らしめてほしいと思っていることを、正義の味方・森セブンが成敗するという授業です。今回は12月ということで、クリスマスエディション! 森セブンではなく、森サンタが成敗していきます。では、書き込みを紹介していきましょう。【お小遣いをもらうと、すぐ使ってしまって全然お金が貯められない! 森セブン、どうにかして!!】森七菜:これね、わかるわ~。私もすごい欲しいものとか見つかっちゃうと、そこに一直線になっちゃうんだよ。普段そんなに欲しいものがバンバン見つからないんだけど、見つかったら一直線で行っちゃうから、周りの人は警戒しているわけ(笑)。「次は何をしでかすんだ!?」と。怒られるような大きな買い物をしたことはないけど。やっぱり「次は来るんじゃないか」って周りの人が身構えていて……わかりました、懲らしめてあげましょう。森サンタ、参上!森七菜:(解決策にしては)弱いよね(笑)。でも、割ったら最後っていう、ちょっと特別な貯金箱を用意するしかないよ。それで次こそお金を貯めて……。でもそれ、またバーンって使うんでしょ?(笑)。まあ、欲しいものは買ったほうがいいと思うよ(笑)。