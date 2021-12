12月20日(月)にTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」4時間特番の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの5組。SEVENTEENは日本オリジナル曲として初のウインターソング「あいのちから」を、TOMORROW X TOGETHERはGReeeeNが提供した新曲「Ito」を、ENHYPENは1stアルバム「DIMENSION : DILEMMA」の収録曲「Upper Side Dreamin'」をそれぞれフルサイズで披露する。

EXILEはTAKAHIROが作詞を手がけたウインターソング「I Believe」を、三代目J SOUL BROTHERSはファンの人気も高い「Welcome to TOKYO」をパフォーマンス。さらに2組のコラボレーションによる新曲「VIRTUAL LOVE」も披露する。

TBS系「『CDTVライブ!ライブ!』クリスマス4時間スペシャル」

2021年12月20日(月)19:00~22:57

<出演者および歌唱曲>

・あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

・EXIT「SUPER STAR」

・EXILE「I Believe」

・EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

・ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」

・Awesome City Club「勿忘」

・King Gnu「一途」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

・SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

・SEVENTEEN「あいのちから」

・TOMORROW X TOGETHER「Ito」

・NiziU「Chopstick」「Poppin' Shakin'」

・乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

・星野源「Hello Song」「不思議」

・milet「Ordinary days」

・優里「ドライフラワー」「べテルギウス」

・LiSA「明け星」「白銀」

フェス企画

・Uru