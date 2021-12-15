12月20日（月）にTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」4時間特番の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回出演がアナウンスされたのはSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの5組。SEVENTEENは日本オリジナル曲として初のウインターソング「あいのちから」を、TOMORROW X TOGETHERはGReeeeNが提供した新曲「Ito」を、ENHYPENは1stアルバム「DIMENSION : DILEMMA」の収録曲「Upper Side Dreamin'」をそれぞれフルサイズで披露する。
EXILEはTAKAHIROが作詞を手がけたウインターソング「I Believe」を、三代目J SOUL BROTHERSはファンの人気も高い「Welcome to TOKYO」をパフォーマンス。さらに2組のコラボレーションによる新曲「VIRTUAL LOVE」も披露する。
TBS系「『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャル」
2021年12月20日（月）19:00～22:57
＜出演者および歌唱曲＞
・あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
・EXIT「SUPER STAR」
・EXILE「I Believe」
・EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
・ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」
・Awesome City Club「勿忘」
・King Gnu「一途」
・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
・SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
・SEVENTEEN「あいのちから」
・TOMORROW X TOGETHER「Ito」
・NiziU「Chopstick」「Poppin' Shakin'」
・乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
・星野源「Hello Song」「不思議」
・milet「Ordinary days」
・優里「ドライフラワー」「べテルギウス」
・LiSA「明け星」「白銀」
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