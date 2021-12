高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた映画「HiGH&LOW THE WORST」の続編制作が決定。2022年初秋に公開される。

これは本日12月14日に行われたTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのライブで映像とともに発表されたもの。2019年10月4日に公開された映画「HiGH&LOW THE WORST」は、SWORD地区の“O”にあたる鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」の舞台である戸亜留市内で幹部以外全員スキンヘッドの最強軍団と恐れられる鳳仙学園の熱い戦いを描いた物語だ。高橋が初の映画脚本を手がけ、鬼邪高の番長・村山役の山田裕貴、鬼邪高を揺るがす転入生・楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、鳳仙の頭・佐智雄役の志尊淳といった顔ぶれが出演。累計観客動員は72万人、最終興行収入は12.5億円を超え話題を呼んだ。また劇中では鳳仙でさえも一目置く鈴蘭男子高校、そして鈴蘭最強の男”ラオウ”の存在が示唆されていた。

「HiGH&LOW THE WORST 続編(仮)」では、企画プロデュースをEXILE HIRO、アクション監修を大内貴仁、アクション監督を鈴村正樹が務める。監督はシリーズ全作品の脚本に携わる平沼紀久、さらに今作では安室奈美恵、浜崎あゆみ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEなどさまざまなアーティストのミュージックビデオを手がける二宮大輔が総監督として初参加。また原案とキャラクター設定は高橋が担当し、鬼邪高校や鳳仙学園のほか鬼邪高を狙う新たな高校や新キャラクターが登場する予定だ。

さらに前作から続投する出演者も明らかに。鬼邪高校全日制メンバーとして、鳳仙との闘いで仲間の信頼を勝ち取り、鬼邪高の頭に上り詰めた花岡楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、楓士雄の親友で右腕として支える高城司役の吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、情報通のジャム男役の福山康平をはじめ、泰志役の佐藤流司、清史役のうえきやサトシ、中越役の神尾楓珠、中岡役の中島健、“轟一派”の芝マン役の龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、辻役の鈴木昂秀(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、轟洋介役の前田公輝ら10人が出演する。

さらに鳳仙学園の“鳳仙四天王”も再集結。小田島有剣役の塩野瑛久、沢村正次役の葵揚、仁川英明役の小柳心、志田健三役の荒井敦史、サバカン役の坂口涼太郎が名を連ねた。またスピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」で、楓士雄と激闘を繰り広げた希望ヶ丘団地出身の基晃役の森崎ウィンも映画初登場となる。

映画「HiGH&LOW THE WORST続編(仮)」

2022年初秋公開予定

スタッフ

企画プロデュース:EXILE HIRO

総監督:二宮大輔

監督:平沼紀久

アクション監督:鈴村正樹

アクション監修:大内貴仁

原案・キャラクター設定:高橋ヒロシ

脚本:増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

キャスト

鬼邪高校・全日制:川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、前田公輝

鳳仙学園:塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、坂口涼太郎

森崎ウィン

(c)2022「HiGH&LOW」製作委員会