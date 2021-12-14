ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。

巨人や社会人のHondaでコーチを務めた木村龍治氏が、新たに一軍投手コーチに就任する。木村コーチは球団を通じて「マリーンズサポーターと共に粘り強く耐えて耐えて、一つの勝利を目指していきたいと思います。一年間、我慢強く勝利を積み重ね、最後はサポーターの皆様と一緒に笑うことが出来ればと思います」と意気込んだ。木村コーチは背番号77を背負う。

また、今季まで二軍のコーチを担当していた福浦和也コーチが一軍の打撃コーチ、小野晋吾コーチが一軍の投手コーチとなり、一軍投手コーチだった川越英隆コーチが二軍のチーフ投手コーチ、育成投手コーチだった大谷智久コーチが二軍投手コーチ、育成総合兼育成打撃コーチだった堀幸一コーチが二軍チーフ打撃コーチ、育成守備・走塁コーチだった小坂誠コーチは二軍打撃兼内野守備兼走塁コーチとなる。

▼ 一軍

監督：井口資仁

ヘッドコーチ兼内野守備コーチ：森脇浩司

投手コーチ：木村龍治、小野晋吾

打撃コーチ：河野亮、福浦和也

バッテリーコーチ：清水将海

戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐：的場直樹

外野守備兼走塁コーチ：大塚明

走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐：伊志嶺翔大

トレーニングコーチ：菊地大祐

▼ 二軍

監督 鳥越裕介

チーフ投手コーチ：川越英隆

投手コーチ：大隣憲司、大谷智久

チーフ打撃コーチ：堀幸一

打撃兼内野守備兼走塁コーチ：小坂誠

バッテリーコーチ：金澤岳

内野守備兼走塁コーチ：根元俊一

外野守備兼走塁コーチ：諸積兼司

トレーニングコーチ：根本淳平