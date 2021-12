RADWIMPS『Tokyo feat.iri』は「永遠に聴いていられるし、永遠に演奏できる」1曲

RADWIMPSが、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」に出演。12月の4週にわたり、期間限定コーナー「RAD LOCKS!」で10代のリスナーに声を届けます。12月10日(金)の放送では『永遠にできること』をテーマに、それぞれの行動を振り返ってみました。――RADWIMPSの『永遠にできること』野田洋次郎(Vo・G・Piano):武田はある?武田祐介(B):最近、ベースを作ってるんだけど、小刀とヤスリは永遠にやってられる。野田:おー、ニッチなとこきたな。大丈夫、それで削りすぎないの?(笑)。武田:永遠にやったら、そりゃなくなるけど(笑)。野田:やってみてよ(笑)。武田:「あ、なくなった!」って(笑)。なんかね、落ち着くんだよね。野田:そっかそっか。あるよね、そういうゾーンに入っちゃうことってね。武田:単純作業なんだけどね。徐々にイメージが形になっていく、その工程が面白くてね。野田:なるほどね、楽しそう。食べ物とかはどう? 永遠に食べてられるもの。武田:あ~……ホテルイカと言いたいところなんだけど。塩分、高いもんな(笑)野田:でもわかるよ。だいたい塩分、高めなんだよね。ポテチとか。武田:「止まんねー」ってやつはね(笑)。野田:俺が今思いついたのは、梅水晶。武田:あー、永遠にいけるね。野田:いけるでしょ? あれと酒なんてあったら、一生やん。フォーエバー梅水晶やん(笑)。武田:ははは(笑)。野田:梅水晶……みんな、28歳くらいから一気にくるから(笑)。その時に思い出して!「野田先生が言ってたのこれだ! 止まんねーやつ」っていう。武田:食べ物の上位に食い込んでくるから(笑)。野田:あと、俺はアルペジオとか、一生できる。RADWIMPSはギターのアルペジオのフレーズが多いんですけど、ピアノも。武田:うんうん、印象的なアルペジオ多いよね。野田:あれとか、永遠にできますね。――RADWIMPS「Tokyo feat.iri」オンエア後……野田:聴いてもらった曲は、RADWIMPSで「Tokyo feat.iri」です。それこそ、永遠に聴いていられるし、永遠に演奏できるんだよね。武田:そうなんだよねー。野田:リハ中にも、この会話何回もしたんだけど。この曲を一回演奏し始めると、やめたくなくなって。「もっとやりましょう」、「もっとやりましょう」って(笑)。武田:まさに、永遠にできるよね。野田:この心地よさって何なんだろうなぁ。東京に来たときでもいいし、街を歩くときでもいいし。1曲、この曲だけを、永遠リピートで歩いてみても、心地いいだろうなって。武田:うん! ぜひぜひ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「RAD LOCKS!」は金曜 22:30~22:55)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★