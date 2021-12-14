【NPB】プロ野球ベストナイン2021　記者投票の得票数一覧　惜しくも受賞を…

　日本野球機構（NPB）は14日、2021年のベストナイン選手を発表した。

 

 

　セ・リーグは、日本一に輝いた東京ヤクルトスワローズから山田哲人内野手、村上宗隆内野手ら4人が選出。一方、パ・リーグを制したオリックス・バファローズからは、山本由伸投手、杉本裕太郎外野手ら同じく4人が選出された。

　得票数は次ページ以降のとおり。

セ・リーグ

投票権保有者数　306 有効投票者数 306

 

■投手

◎柳 裕也 （中） 131

青柳 晃洋 （神） 114

Ｒ．スアレス （神） 22

清水 昇 （ヤ） 13

栗林 良吏 （広） 11

奥川 恭伸 （ヤ） 8

九里 亜蓮 （広） 6

森下 暢仁 （広） 1

■捕手

◎中村 悠平 （ヤ） 266

梅野 隆太郎 （神） 29

木下 拓哉 （中） 5

坂倉 将吾 （広） 4

大城 卓三 （巨） 2

 

■一塁手

◎Ｊ．マルテ （神） 105

Ｄ．ビシエド （中） 63

坂倉 将吾 （広） 49

Ｊ．オスナ （ヤ） 40

牧 秀悟 （ディ） 36

村上 宗隆 （ヤ） 12

Ｚ．ウィーラー （巨） 1

 

■二塁手

◎山田 哲人 （ヤ） 225

牧 秀悟 （ディ） 70

菊池 涼介 （広） 10

糸原 健斗 （神） 1

 

■三塁手

◎村上 宗隆 （ヤ） 246

岡本 和真 （巨） 59

大山 悠輔 （神） 1

 

■遊撃手

◎坂本 勇人 （巨） 157

中野 拓夢 （神） 121

小園 海斗 （広） 26

西浦 直亨 （ヤ） 1

京田 陽太 （中） 1

 

■外野手

◎鈴木 誠也 （広） 296

◎近本 光司 （神） 276

◎塩見 泰隆 （ヤ） 106

佐野 恵太 （ディ） 68

Ｔ．オースティン （ディ） 67

桑原 将志 （ディ） 47

青木 宣親 （ヤ） 31

佐藤 輝明 （神） 7

大島 洋平 （中） 6

丸 佳浩 （巨） 4

松原 聖弥 （巨） 4

荒木 貴裕 （ヤ） 1

Ｄ．サンタナ （ヤ） 1

陽川 尚将 （神） 1

Ｚ．ウィーラー （巨） 1

松山 竜平 （広） 1

西川 龍馬 （広） 1

パ・リーグ

投票権保有者数　286 有効投票者数 282

 

■投手

◎山本 由伸 （オ） 279

宮城 大弥 （オ） 1

益田 直也 （ロ） 1

千賀 滉大 （ソ） 1

■捕手

◎森 友哉 （西） 165

甲斐 拓也 （ソ） 102

伏見 寅威 （オ） 7

若月 健矢 （オ） 5

加藤 匠馬 （ロ） 1

田村 龍弘 （ロ） 1

太田 光 （楽） 1

 

■一塁手

◎Ｂ．レアード （ロ） 187

鈴木 大地 （楽） 72

Ｔ－岡田 （オ） 14

中村 晃 （ソ） 5

杉本 裕太郎 （オ） 3

山川 穂高 （西） 1

 

■二塁手

◎中村 奨吾 （ロ） 226

浅村 栄斗 （楽） 51

安達 了一 （オ） 3

福田 周平 （オ） 2

 

■三塁手

◎宗 佑磨 （オ） 242

中村 剛也 （西） 18

茂木 栄五郎 （楽） 16

栗原 陵矢 （ソ） 2

Ｂ．レアード （ロ） 1

安田 尚憲 （ロ） 1

鈴木 大地 （楽） 1

松田 宣浩 （ソ） 1

 

■遊撃手

◎源田 壮亮 （西） 219

紅林 弘太郎 （オ） 49

Ａ．エチェバリア （ロ） 7

今宮 健太 （ソ） 4

藤岡 裕大 （ロ） 3

 

■外野手

◎杉本 裕太郎 （オ） 257

◎吉田 正尚 （オ） 217

◎柳田 悠岐 （ソ） 161

荻野 貴司 （ロ） 142

島内 宏明 （楽） 51

Ｌ．マーティン （ロ） 5

福田 周平 （オ） 4

栗原 陵矢 （ソ） 4

辰己 涼介 （楽） 2

岡 大海 （ロ） 1

藤原 恭大 （ロ） 1

愛斗 （西） 1

 

■指名打者

◎近藤 健介 （日） 144

島内 宏明 （楽） 48

吉田 正尚 （オ） 20

栗山 巧 （西） 19

Ｌ．マーティン （ロ） 17

Ｂ．レアード （ロ） 14

中村 剛也 （西） 13

Ｓ．モヤ （オ） 4

柳田 悠岐 （ソ） 2

Ａ．デスパイネ （ソ） 1