【NPB】プロ野球ベストナイン2021　記者投票の得票数一覧　惜しくも受賞を…

日本野球機構（NPB）は14日、2021年のベストナイン選手を発表した。
セ・リーグは、日本一に輝いた東京ヤクルトスワローズから山田哲人内野手、村上宗隆内野手ら4人が選出。一方、パ・リーグを制したオリックス・バファローズからは、山本由伸投手、杉本裕太郎外野手ら同じく4人が選出された。
得票数は次ページ以降のとおり。
セ・リーグ
投票権保有者数 306 有効投票者数 306
■投手
◎柳 裕也 （中） 131
青柳 晃洋 （神） 114
Ｒ．スアレス （神） 22
清水 昇 （ヤ） 13
栗林 良吏 （広） 11
奥川 恭伸 （ヤ） 8
九里 亜蓮 （広） 6
森下 暢仁 （広） 1
■捕手
◎中村 悠平 （ヤ） 266
梅野 隆太郎 （神） 29
木下 拓哉 （中） 5
坂倉 将吾 （広） 4
大城 卓三 （巨） 2
■一塁手
◎Ｊ．マルテ （神） 105
Ｄ．ビシエド （中） 63
坂倉 将吾 （広） 49
Ｊ．オスナ （ヤ） 40
牧 秀悟 （ディ） 36
村上 宗隆 （ヤ） 12
Ｚ．ウィーラー （巨） 1
■二塁手
◎山田 哲人 （ヤ） 225
牧 秀悟 （ディ） 70
菊池 涼介 （広） 10
糸原 健斗 （神） 1
■三塁手
◎村上 宗隆 （ヤ） 246
岡本 和真 （巨） 59
大山 悠輔 （神） 1
■遊撃手
◎坂本 勇人 （巨） 157
中野 拓夢 （神） 121
小園 海斗 （広） 26
西浦 直亨 （ヤ） 1
京田 陽太 （中） 1
■外野手
◎鈴木 誠也 （広） 296
◎近本 光司 （神） 276
◎塩見 泰隆 （ヤ） 106
佐野 恵太 （ディ） 68
Ｔ．オースティン （ディ） 67
桑原 将志 （ディ） 47
青木 宣親 （ヤ） 31
佐藤 輝明 （神） 7
大島 洋平 （中） 6
丸 佳浩 （巨） 4
松原 聖弥 （巨） 4
荒木 貴裕 （ヤ） 1
Ｄ．サンタナ （ヤ） 1
陽川 尚将 （神） 1
Ｚ．ウィーラー （巨） 1
松山 竜平 （広） 1
西川 龍馬 （広） 1
パ・リーグ
投票権保有者数 286 有効投票者数 282
■投手
◎山本 由伸 （オ） 279
宮城 大弥 （オ） 1
益田 直也 （ロ） 1
千賀 滉大 （ソ） 1
■捕手
◎森 友哉 （西） 165
甲斐 拓也 （ソ） 102
伏見 寅威 （オ） 7
若月 健矢 （オ） 5
加藤 匠馬 （ロ） 1
田村 龍弘 （ロ） 1
太田 光 （楽） 1
■一塁手
◎Ｂ．レアード （ロ） 187
鈴木 大地 （楽） 72
Ｔ－岡田 （オ） 14
中村 晃 （ソ） 5
杉本 裕太郎 （オ） 3
山川 穂高 （西） 1
■二塁手
◎中村 奨吾 （ロ） 226
浅村 栄斗 （楽） 51
安達 了一 （オ） 3
福田 周平 （オ） 2
■三塁手
◎宗 佑磨 （オ） 242
中村 剛也 （西） 18
茂木 栄五郎 （楽） 16
栗原 陵矢 （ソ） 2
Ｂ．レアード （ロ） 1
安田 尚憲 （ロ） 1
鈴木 大地 （楽） 1
松田 宣浩 （ソ） 1
■遊撃手
◎源田 壮亮 （西） 219
紅林 弘太郎 （オ） 49
Ａ．エチェバリア （ロ） 7
今宮 健太 （ソ） 4
藤岡 裕大 （ロ） 3
■外野手
◎杉本 裕太郎 （オ） 257
◎吉田 正尚 （オ） 217
◎柳田 悠岐 （ソ） 161
荻野 貴司 （ロ） 142
島内 宏明 （楽） 51
Ｌ．マーティン （ロ） 5
福田 周平 （オ） 4
栗原 陵矢 （ソ） 4
辰己 涼介 （楽） 2
岡 大海 （ロ） 1
藤原 恭大 （ロ） 1
愛斗 （西） 1
■指名打者
◎近藤 健介 （日） 144
島内 宏明 （楽） 48
吉田 正尚 （オ） 20
栗山 巧 （西） 19
Ｌ．マーティン （ロ） 17
Ｂ．レアード （ロ） 14
中村 剛也 （西） 13
Ｓ．モヤ （オ） 4
柳田 悠岐 （ソ） 2
Ａ．デスパイネ （ソ） 1