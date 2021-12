森七菜 あいみょん、YOASOBI、TOMOO… 2021年に出会った「最高！」な楽曲

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2021年に出会ったお気に入りの楽曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月13日(月)放送分)森七菜:今回は、私が2021年に出会った曲たちを紹介していきたいと思います。みなさん、どんなときに「この曲良いな」と、新しい曲と出会うんだろう? 最近はよくTikTokで流行ったとかYouTubeでとか聞きますけど、それこそラジオとかね……私はテレビが多いですね。いまの流行りの曲もテレビで知るので、ずいぶん流行ったときに知るんですよ。なので、みんなが歌い始めたときに乗っていけたらいいな、と思っています(笑)。森七菜:いい曲ですね~。切ないけど温かい曲、これこそウィンターソングですよね。あいみょんさんの声って、どうしてこんなに女子心をくすぐってくるんでしょうか。もちろん歌がプロっていうのもありますけど、お芝居的な要素も感じるところがあって。「泣く」っていう歌詞がありますけど、それと同時に、歌声も泣いているように感じますもんね。大好きです。森七菜:これも最高じゃないですか。この曲を聴いた時の衝撃っていうか……生まれて20年しか経ってないですけど、「初めて聴いた……!」っていう。どの曲も初めて聴きますけど、この曲を聴いた時の衝撃は半端なかったですね。YOASOBIさん好きだっただけに、また新しい一面が見れた気がして嬉しい1曲でしたね。森七菜:最高~! これしか出てこない(笑)。テンポにのせられる感じと、クールな歌声でポップな感じを歌っているのが、心が落ち着くんですよね。TOMOOさんがクールな方なのかなと思ったら、見た感じすごくキュートな方なんですよ。そのギャップにもやられてます。ぜひみなさん、MVも見てみてください。森七菜:う~ん、いいよね~。この『カフネ』っていうのは、ポルトガル語で「愛しい人の髪にそっと指を通す仕草」らしいんですよ。その題名を聞いたときに“ブルブルブル”って鳥肌が立ちましたね。『キミスイ』(君の膵臓をたべたい)以来の題名鳥肌で(笑)。題名を含めて、大好きな曲になりました。森七菜:この曲もいい! めっちゃ好きなんですよね。2021年の前半くらいに出会ったんですけど、そこからずっと好きですね。もう飽きないですね。『カーテンの~♪』の入りが最高すぎて、ハスキーな声がめちゃくちゃ心地よすぎて……! もう語彙力も何もないですけど、私のこの熱量で分かって頂ければなと思います(笑)。さて今夜は、私が2021年に出会った曲たちを紹介していきました。来年もいろいろ素敵な曲に出会えるといいですね。曲は日常を豊かにしますし、それに私も、みなさんに素敵な曲をお届けできたらいいな、なんて思ったりしていますので……(笑)。ぜひお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★