鞘師里保が1月12日にリリース新作ミニアルバム「Reflection」の収録内容が発表された。

本作の制作には、1stミニアルバムでも楽曲提供をしたAkira Sunset、APAZZI、宮野弦士、TAKAROTといった面々に加え、Kanata OkajimaやMichael Kanekoといった作家も参加。計5曲の収録曲のうち、Kanata Okajimaと鞘師が共同で作詞を手がけた「Winding Road」には「困難な状況の中で傷つき、たとえ十分に立ち直れていなかったとしても、自分の弱さに向き合える人は強くて優しい。すぐに答えが出なくても、休みながら一歩を重ねていこう」というメッセージが込められている。

またミニアルバムの各チェーン店別の特典が発表された。詳細は各販売サイトにて確認を。

鞘師里保「Reflection」収録曲

01. Go-by

［作詞：鞘師里保、Akira Sunset / 作曲：Akira Sunset、APAZZI］



02. Take a Breath

［作詞：鞘師里保、宮野弦士 / 作曲：宮野弦士］



03. Melt

［作詞：さらさ、鞘師里保 / 作曲：Michael Kaneko］



04. Baby Me

［作詞：鞘師里保 / 作曲：orange spotting］



05. Winding Road

［作詞：Kanata Okajima、鞘師里保 / 作曲：TAKAROT、FUNK UCHINO］