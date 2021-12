アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『ダンガンロンパ1・2 Reload』の商品の受注を12月3日(金)より開始した。

『ダンガンロンパ』シリーズは、スパイク・チュンソフトより開発・発売されているゲーム。学級裁判の中で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく。ハイスピードでテンポよく展開する学級裁判の中、捜査パートで集めてきた証言や証拠を弾丸としてトリガーにセットし、相手の主張の矛盾をアクションゲームのように撃ち抜くことで論破。推理とアクションの融合により、これまでにない全く新しいゲーム体験を表現している。

この度発売となるのは、そんな本作に登場する七海千秋の制服をイメージしたネクタイ。大剣の裏には七海千秋のヘアピンがレイアウトされている。

ビジネスからパーティーシーンまで、様々な場面で活用しよう!

本商品は2022年1月11日まで予約受付中。2022年4月中旬より順次発送予定となっている。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.