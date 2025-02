「片思い」は英語でなんと言う？　恋愛でよく使う単語やフレーズ

多くの人が経験する「片思い」。その「片思い」は英語でなんというのか疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、「片思い」を表現する英語や、よく使われるフレーズについても紹介していきますので参考にしてみてください。

恋愛における「片思い」を英語でなんて言う?

英語で「片思い」を表す言葉は複数あります。さっそく「片思い」を表現する英語を見ていきましょう。

one-sided love

意味=片側に寄った愛情

とてもよく使われる表現です。”one-sided”は片側に寄った状態を表します。「片側に寄った愛情」=「片思い」となります。

例文

I have been in one-sided love with him.(私は彼に片思い中だ)

I think it was a one-sided love.(私の片思いだと思う)

one way love

意味=一方通行の愛

“one way love”もよく使われる一般的な表現です。”one way” は一方通行を意味します。「一方通行の愛」で「片思い」となるのです。余談ですが”one way ticket” で「片道切符」という言葉もよく使います。

例文

I have been in a one way love with him.(私は彼に片思いをしている)

unrequited love

意味=報われない愛情

直訳すると「報われない愛情」という意味になりますが、「片思い」を表す言葉として使われます。あまり口語的ではなく、小説やポエムで使われるような表現です。”requite”は報いるという意味の動詞で、”un”をつけると否定の意味になります。

例文

I’m in unrequited love with that guy.(私はあの人に片思いしている)

the friend zone

意味=友達の領域

ドラマのセリフでもよく出てくる表現です。「友達の領域」という意味で、会話でよく使われます。”Be in the friend zone”で、「友達以上の関係にはなれない片思い状態」という意味になりますよ。

例文

You’re in the friend zone.(君は片思いの状態だね)

以下の様な形で動詞としても使えます。

May friend-zoned John.(メイはジョンをフレンドゾーンした=メイはジョンを友達以上には思っていない)

have feelings

意味=気になっている

相手への気持ちがずっと続いている感じを出せるのがこちらの表現です。「気になっている」という訳がしっくりきます。

例文

I have feelings for him.(私は彼がずっと気になっている)

crush on

意味=ものすごく好き

相手のことを熱狂的に好きな状態を表します。必ずしも片思いであるわけではないのですが、類似表現として紹介します。

例文

I have a crush on Alex.(私はアレックスにときめている)

unanswered love

意味=返答のない愛

“answer”(答える)に”un”をつけると否定の意味になります。直訳すると「返答のない愛」、意訳して「報われない恋」です。

例文

I have experienced unanswered love.(私は報われない恋の経験がある)

好きな人に告白する時におすすめの言葉

片思いから両思いになるための、気持ちを伝える英語表現をご紹介します。英語圏では積極的に気持ちを伝えることが重要視されていますので、恥ずかしからずに自分の気持ちを表現しましょう。

恋人がいるのかを確認する場合

まず、相手に告白する前に恋人がいるかどうかを確認する英語表現について見ていきましょう。

Are you dating anyone?

意味=付き合っている人はいますか?

「恋人はいる?」という意味合いの言葉になります。

その他、やや遠回しに”Are you seeing anyone?” として「誰かと会ってる?=付き合ってるの?」という言い回しを使うこともあります。

相手へアプローチする場合

相手へ好きな気持ちをアプローチする場合の英語表現は下記の通りです。

I feel happy when I am with you.

意味=あなたといると幸せ

相手と一緒にいるのが幸せだという気持ちを素直に伝えられる表現です。”It’s fun to be with you.”も同じように使えます。

I would like to know more about you.

意味=あなたのことをもっと知りたい

相手があなたの好意に気づいてくれそうな表現です。まだ相手に自分の気持ちを伝えたくない段階では使わない方が無難でしょう。

You’re my type.

意味=あなたは私のタイプだわ

日本語の「タイプ」と同じです。軽く相手に好意を伝えられる表現です。覚えやすく発音しやすいので、ぜひ使ってみてください。

積極的に気持ちを伝えよう

「片思い」を表現する英語や「片思い」から「両思い」になるための気持ちを伝える英語をご紹介しました。

「片思い」を表す英語で日常会話中よく使われるのは、”one-sided love”もしくは”one way love”です。どちらも発音しやすいので、ぜひ覚えておいてくださいね。

意中の相手に気持ちを伝えるのは勇気がいりますが、英語圏では積極的に気持ちを伝えることがとても大切です。記事を参考にしっかりと気持ちを伝え、相手とよい関係を築いてくださいね。

