チャンピオンズリーグ(CL)・ラウンド16の組み合わせ抽選会が13日に行われた。

2020-21シーズンの王者チェルシーはリールと、2019-20シーズンの王者バイエルンはアトレティコ・マドリードとの対戦が決定した。

2018-19シーズンの王者リヴァプールは、MF南野拓実の古巣であるザルツブルクと対戦する。

また、クリスティアーノ・ロナウドが所属するマンチェスター・Uとリオネル・メッシが所属するパリ・サンジェルマンの対決もラウンド16で実現した。

CL・ラウンド16は、ファーストレグが2022年2月15日、16日、22日、23日に行われる。セカンドレグは2022年3月8日、9日、15日、16日に行われる。なお、準々決勝以降の組み合わせ抽選会は2022年3月18日に行われる。

組み合わせは以下の通り。

■CL・ラウンド16

ベンフィカ(ポルトガル) vs レアル・マドリード(スペイン)

ビジャレアル(スペイン) vs マンチェスター・C(イングランド)

アトレティコ・マドリード(スペイン) vs バイエルン(ドイツ)

ザルツブルク(オーストリア) vs リヴァプール(イングランド)

インテル(イタリア) vs アヤックス(オランダ)

スポルティング(ポルトガル) vs ユヴェントス(イタリア)

チェルシー(イングランド) vs リール(フランス)

パリ・サンジェルマン(フランス) vs マンチェスター・U(イングランド)