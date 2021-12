『ONE PIECE』勇気もらえる名言が刻まれたブライダルリング

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、『ONE PIECE(ワンピース)』の名言を刻んだブライダルリング5種類を、12月13日(月)に発売する。

『ONE PIECE』は尾田栄一郎による、言わずと知れた日本を代表する超人気コミック。長年にわたり世代を問わず、世界中に熱狂的なファンを持つ作品だ。2021年1月には連載1000話を迎え、1999年より放送しているTVアニメーションも11月に1000話を迎えた。

伝説の ”海賊王” ゴール・D・ロジャーが残したという【ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)】を巡り、主人公モンキー・D・ルフィ率いる海賊 ”麦わらの一味” が冒険へと繰り出す壮大な物語が描かれる。

このたびの新作は、表に、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、それぞれの名言を英文で刻み、内側には各キャラクターのマークを入れたリング(指輪)。ルフィは「I'M GOING TO BECOME THE KING OF THE PIRATES!!!!(海賊王におれはなる!!!!)」、ゾロは「WOUNDS ON THE BACK ARE A SWORDSMAN'S SHAME.(背中の傷は剣士の恥だ)」など、人生の新しい船出を迎えるふたりに勇気を与えてくれるルフィたちの名言をさりげなく身につけられるデザインだ。

また、成約特典として、商品1点につき「U-TREASUREオリジナル ジュエリークロス」1点がプレゼントされる。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション