LAMP IN TERREN、謎の怪獣と夜の街で出会い親交を深めるMV公開

LAMP IN TERRENが、12月8日に配信リリースした新EP『A Dream Of Dreams』より新曲「カームダウン」のMVを公開した。

MVは誰にも見えていないのに、Vo.松本大にだけ見える、謎の怪獣と夜の街で出会い、親交を深めるストーリー。MVの世界観を先取りできる、ティザーも公開している。

また、LAMP IN TERRENは『A Dream Of Dreams』のリリースを記念して、プレイリストシェアキャンペーンを実施。不安な時に勇気づけられる曲、肌身離さず持ち歩いていたい曲など、身近にあるお守りソングをプレイリストにしてシェアするキャンペーンとなっている。『A Dream Of Dreams』収録曲が含まれていれば「タイトル / テーマ」「楽曲数」は自由。ストリーミングサービスにて作成し、ハッシュタグ「#テレン_ADOD」をつけてTwitterにメッセージを添えて投稿すれば、キャンペーン参加となる。

さらに、キャンペーン参加者の中から抽選で30名に『A Dream Of Dreams』ジャケットステッカーがプレゼントされる。

<リリース情報>

LAMP IN TERREN

EP『A Dream Of Dreams』

配信日:2021年12月8日(水)0:00〜

=収録曲=

1. カームダウン

2. 心身二元論

3. ニューワールド・ガイダンス

Linkfire:https://A-Sketch-Inc.lnk.to/LAMP_IN_TERREN_DoD

<ライブ情報>

「LAMP IN TERREN One-Man Live 2021「A Dream Of Dreams」」

2021年12月28日(火)東京・LIQUIDROOM ebisu

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

※開催時間は全て予定。新型コロナウイルス感染拡大状況によって変更となる可能性があります。

料金:前売 4500円(税込/別途要1ドリンク代)※SOLD OUT

配信チケット:3000円他(12/31 23:59までアーカイヴ視聴可)

チケット販売URL:https://eplus.jp/lit211228/

LAMP IN TERREN OFFICIAL HP:http://www.lampinterren.com/