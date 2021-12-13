ヒトリエ、デビュー8周年記念ライブおよび全国5都市ツアー開催

ヒトリエが2022年1月21日にデビュー8周年記念ライブ「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」、2月8日の東京・LIQUIDROOM公演を皮切りに全国ツアー「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」を開催する。
「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」は1月22日にメジャーデビュー8周年を迎えるタイミングで横浜BAYHALLにて実施。「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」は2月8日東京・LIQUIDROOMを皮切りに3月18日宮城・仙台 Rensaまで続く、東名阪と福岡、仙台を2Daysで巡る全国ツアーとなる。
関連記事：ぼっちぼろまるが語る、音楽系VTuberシーンの多様性
チケットの最速先行抽選予約は、ヒトリエのオフィシャルモバイルサイトHITORI-ATELIERにて2021年12月11日12時から12月19日23時59分まで実施される。
さらに、ヒトリエは2022年1月19日にライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』をリリース。本作は、シノダがボーカルを務める新体制でリリースした1stアルバム『REAMP』を引っ提げて開催した全国ツアー「Amplified Tour 2021」の大阪BIGCAT 2days公演から、ツアーファイナルとなった2日目をフル収録し、1日目のみで披露した曲をボーナストラックとして加えた合計21曲のLIVE音源を2枚組CDとして収録している。また、本作のためにデザインされたTシャツとジッパーバッグが付属するLPサイズのスペシャル仕様としてリリースされる。
＜ライブ情報＞
「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」
2022年1月21日（金）神奈川・横浜BAYHALL 時間：OPEN 18:15 / START 19:00
「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」
2022年2月8日（火）東京・LIQUIDROOM
2022年2月9日（水）東京・LIQUIDROOM
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年2月14日（月）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年2月15日（火）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年3月2日（水）愛知・名古屋クラブクアトロ 時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月3日（木）愛知・名古屋クラブクアトロ 時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月11日（金）福岡・BEAT STATION
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月12日（土）福岡・BEAT STATION 時間：OPEN 16:30 / START 17:00
2022年3月17日（木）宮城・仙台 Rensa
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月18日（金）宮城・仙台 Rensa 時間：OPEN 18:30 / START 19:00
料金：スタンディング 4000円 /指定席 4500円（税込（ドリンク代別））
【チケット先行抽選予約】
オフィシャル・モバイルサイト「HITORI-ATELIER」先行
2021年12月11日（土）12:00～12月19日（日）23:59
オフィシャル最速先行
2021年12月25日（土）12:00～1月6日（日）23:59
https://eplus.jp/hitorie/escape2022/
＜リリース情報＞
ヒトリエ
ライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』
発売日：2022年1月19日（水）
完全限定生産盤 [2CD＋T-Shirts]
品番：AICL-4166～4168
価格：6050円（税込）
=収録曲=
[Disc1]
1. センスレス・ワンダー
2. curved edge
3. ハイゲイン
4. bouquet
5. Loveless
6. tat
7. うつつ
8. カラノワレモノ
9. トーキーダンス
10. アンノウン・マザーグース
11. Marshall A
[Disc2]
1. 3分29秒
2. 青
3. イメージ
4. YUBIKIRI
5. ポラリス
-Bonus tracks-
6. faceless enemy
7. dirty
8. SLEEPWALK
9. RIVER FOG, CHOCOLATE BUTTERFLY
10. 踊るマネキン、唄う阿呆
CD予約リンク
ヒトリエ オフィシャルWEB：http://www.hitorie.jp