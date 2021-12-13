ヒトリエ、デビュー8周年記念ライブおよび全国5都市ツアー開催

ヒトリエが2022年1月21日にデビュー8周年記念ライブ「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」、2月8日の東京・LIQUIDROOM公演を皮切りに全国ツアー「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」を開催する。

「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」は1月22日にメジャーデビュー8周年を迎えるタイミングで横浜BAYHALLにて実施。「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」は2月8日東京・LIQUIDROOMを皮切りに3月18日宮城・仙台 Rensaまで続く、東名阪と福岡、仙台を2Daysで巡る全国ツアーとなる。

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チケットの最速先行抽選予約は、ヒトリエのオフィシャルモバイルサイトHITORI-ATELIERにて2021年12月11日12時から12月19日23時59分まで実施される。

さらに、ヒトリエは2022年1月19日にライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』をリリース。本作は、シノダがボーカルを務める新体制でリリースした1stアルバム『REAMP』を引っ提げて開催した全国ツアー「Amplified Tour 2021」の大阪BIGCAT 2days公演から、ツアーファイナルとなった2日目をフル収録し、1日目のみで披露した曲をボーナストラックとして加えた合計21曲のLIVE音源を2枚組CDとして収録している。また、本作のためにデザインされたTシャツとジッパーバッグが付属するLPサイズのスペシャル仕様としてリリースされる。

＜ライブ情報＞

「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」

2022年1月21日（金）神奈川・横浜BAYHALL 時間：OPEN 18:15 / START 19:00

「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」

2022年2月8日（火）東京・LIQUIDROOM

2022年2月9日（水）東京・LIQUIDROOM

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

2022年2月14日（月）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00

2022年2月15日（火）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00

2022年3月2日（水）愛知・名古屋クラブクアトロ 時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年3月3日（木）愛知・名古屋クラブクアトロ 時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年3月11日（金）福岡・BEAT STATION

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年3月12日（土）福岡・BEAT STATION 時間：OPEN 16:30 / START 17:00

2022年3月17日（木）宮城・仙台 Rensa

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年3月18日（金）宮城・仙台 Rensa 時間：OPEN 18:30 / START 19:00

料金：スタンディング 4000円 /指定席 4500円（税込（ドリンク代別））

【チケット先行抽選予約】

オフィシャル・モバイルサイト「HITORI-ATELIER」先行

2021年12月11日（土）12:00～12月19日（日）23:59

http://hitorie.com

オフィシャル最速先行

2021年12月25日（土）12:00～1月6日（日）23:59

https://eplus.jp/hitorie/escape2022/

＜リリース情報＞

ヒトリエ

ライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』

発売日：2022年1月19日（水）

完全限定生産盤 [2CD＋T-Shirts]

品番：AICL-4166～4168

価格：6050円（税込）

=収録曲=

[Disc1]

1. センスレス・ワンダー

2. curved edge

3. ハイゲイン

4. bouquet

5. Loveless

6. tat

7. うつつ

8. カラノワレモノ

9. トーキーダンス

10. アンノウン・マザーグース

11. Marshall A

[Disc2]

1. 3分29秒

2. 青

3. イメージ

4. YUBIKIRI

5. ポラリス

-Bonus tracks-

6. faceless enemy

7. dirty

8. SLEEPWALK

9. RIVER FOG, CHOCOLATE BUTTERFLY

10. 踊るマネキン、唄う阿呆

CD予約リンク

https://smar.lnk.to/AaSEAQ

ヒトリエ オフィシャルWEB：http://www.hitorie.jp