宇多田ヒカル、ライブ映像で構成された「君に夢中」MV公開

デビュー23周年を迎えた宇多田ヒカルが、8枚目のアルバム『BADモード』を2022年1月19日にデジタル先行配信、2月23日にCDで発売する。同時に収録曲「君に夢中」のMVも公開した。

収録曲は、TBS系金曜ドラマ『最愛』主題歌「君に夢中」、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「One Last Kiss」。そして「brand SHISEIDO」新グローバル・キャンペーン「POWER IS YOU」キャンペーン・ソング「Find Love」や、「Face My Fears」(ゲームソフト「KINGDOM HEARTS Ⅲ」オープニングテーマソング)、「Time」(日本テレビ系日曜ドラマ「美食探偵 明智五郎」主題歌)、「PINK BLOOD」(アニメ「不滅のあなたへ」主題歌)「誰にも言わない」(サントリー天然水CMソング)などタイアップ曲が多数収録されている。

さらに、新曲はアルバムタイトル曲「BADモード」ほか数曲を収録。ボーナストラックとしてREMIX音源なども収録予定となっている。

また、自身初の有料配信スタジオライブが公開される。タイトルは「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」。宇多田ヒカルの誕生日でもある2022年1月19日(水)20時に配信される。

このスタジオライブは、1月19日にリリースされる新アルバム『BADモード』の収録曲をライブパフォーマンスで初披露するというコンセプトを掲げ、ロンドンの名門レコーディングスタジオであるAir Studiosで収録を敢行。新アルバムをリリースする日に、収録曲の大半をライブパフォーマンスで披露するのは宇多田ヒカルにとって初の試みとなる。

収録曲「君に夢中」のMVはDavid Barnard監督によってスタジオライブの本編と舞台裏の映像を用いて制作されている。

<ライブ情報>

「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」

2022年1月19日(水)

https://www.utadahikaru.jp/livesessions2022/

時間:OPEN(配信開始)19:00 / START(ライブ開始)20:00 CLOSE 21:00予定

アーカイブ~2022年1月23日(日)23:59まで

料金:視聴チケット:2800円(税込) ※DIGITAL INVITATION CARD 付き

一般発売12月9日(木)12:00~1月23日(日)22:00※海外同時販売

配信メディア(国内)

Stagecrowd

https://stagecrowd.live/hikaruutada_0119/

Streaming+

https://eplus.jp/utadahikaru-s/

PIA LIVE STREAM

https://w.pia.jp/t/utadahikaru-pls/

ローチケ LIVE STREAMING

https://l-tike.com/utadahikaru/

LINE LIVE-VIEWING

https://ticket.line.me/sp/utadahikaru_llv

ABEMA

https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/FFpoYg4oS4EV1y

U-NEXT

https://t.unext.jp/r/utadahikaru

(海外) Stagecrowd

https://intl.stagecrowd.live/hikaruutada_0119/

※中国(bilibili連動)、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、タイ、メキシコ、ブラジル 予定

撮影機材協力:ソニーグループ株式会社 主催:U3MUSIC / ソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパン 協賛:株式会社資生堂(SHISEIDO GINZA TOKYO) / キングダム ハーツ

サントリー天然水/ソニーグループ株式会社

<リリース情報>

宇多田ヒカル

アルバム『BADモード』

先行配信:2022年1月19日(水)

発売日:2022年2月23日(水・祝)

初回生産限定盤:CD+DVD+BD

価格:6800円(税込)

通常盤:CD 3300円(税込)

【購入特典内容】

■全国共通特典:オリジナルポストカード

■Amazon.co.jp:メガジャケ(全2形態の内、どちらの商品をご購入いただいても通常盤ジャケット絵柄のメガジャケを差し上げます。)

宇多田ヒカル 公式HP:https://www.utadahikaru.jp/