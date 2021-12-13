玉置浩二、オーケストラ公演映像作品発売および新シリーズ公演開催

玉置浩二が、オーケストラ公演の映像作品『”billboard classics PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE ”КАПЕЛЬ”』LIVE”』が2021年12月8日に発売された。

本作品は、7月20日に東京ガーデンシアターで行われた「billboard classics 玉置浩二PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE ”КАПЕЛЬ（カペーリ）”』」 の公演映像を収録。収録されている東京ガーデンシアターでの公演は、7都市での最終公演となっている。2015年の幕開け公演でタクトを振った指揮者・大友直人が登場。玉置浩二の歌声と東京フィルハーモニー交響楽団のダイナミックで繊細な演奏が調和したステージとなった。

また、玉置浩二×オーケストラ公演ツアーの新シリーズ「billboard classics 玉置浩二35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 ”Arcadia -理想郷-”」の開催も決定した。

＜リリース情報＞

玉置浩二

『billboard classics PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE ”КАПЕЛЬ”』LIVE』

発売日：2021年12月8日（水）

DVD

品番：COBA-7255/6

価格：7700円（税込）

BD

品番：COXA-1284

価格：8800円（税込）

https://lit.link/tkkj

=収録曲=

1. 歓喜の歌

2. ロマン

3. 祈りの鐘～Sacred Love

4. いつもどこかで

5. キラキラ ニコニコ

6. メドレー（MR.LONELY～プレゼント～サーチライト）

7. FRIEND

8. 歌劇「フィガロの結婚」序曲

9. GOLD

10. 行かないで

11. メドレー（ワインレッドの心～じれったい～悲しみにさよなら）

12. JUNK LAND

13. 夏の終りのハーモニー

14. 田園

15. メロディー

他、特典映像あり

※収録日・収録場所：2021年7月20日（火）東京ガーデンシアター

＜ライブ情報＞

「billboard classics 玉置浩二35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 ”Arcadia -理想郷-”」

2022年2月26日（土）東京・東京国際フォーラム ホールA

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年3月2日（水）大阪・フェスティバルホール 時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年3月3日（木）大阪・フェスティバルホール 時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年3月24日（木）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年4月8日（金）熊本・熊本城ホール メインホール

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年4月12日（火）愛知・愛知県芸術劇場大ホール

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年4月23日（土）東京・東京文化会館 大ホール

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年4月24日（日）東京・東京文化会館 大ホール

時間：OPEN 15:00 / START 16:00

2022年5月10日（火）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2022年5月28日（土）兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年5月29日（日）兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

時間：OPEN 15:00 / START 16:00

管弦楽・指揮：

【東京 2/26】大友直人指揮 東京フィルハーモニー交響楽団

【大阪】田中祐子指揮 大阪交響楽団

【札幌】円光寺雅彦指揮 札幌交響楽団

【熊本】柳（※）澤寿男指揮 九州交響楽団

【名古屋】柳（※）澤寿男指揮 京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

【東京 4/23,24】大友直人指揮 東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

【福岡】円光寺雅彦指揮 九州交響楽団

【西宮】湯浅卓雄指揮 日本センチュリー交響楽団

（※）柳は「木」へんに「夘」

公演公式サイト： https://billboard-cc.com/classics/tamaki2022-arcadia/

玉置浩二 OFFICIAL WEB：https://saltmoderate.com/