日本テレビ系の音楽番組『バズリズム02』が贈るイベント『バズリズム LIVE 2021』が、11月5日(金)から7日(日)までの3日間、横浜アリーナで開催された。Huluでは、各アーティストの厳選曲が12月11日より独占配信。そしてこのほど、各アーティストの配信楽曲が決定した。Huluで配信中のバラエティ番組が人気のNiziUやオーディション番組、ドキュメンタリーが人気のBE:FIRSTのライブ映像に加え、ちゃんみなのライブに飛び入り参加したSKY-HIとのコラボ映像も必見だ。

【11/5】DAY1

■Creepy Nuts

1:のびしろ 2:かつて天才だった俺たちへ 3:顔役

■アイナ・ジ・エンド

1:ZOKINGDOG 2:神様 3:ペチカの夜

■UVERworld

1:AVALANCH EN 2:Touch off 3:EN

【11/6】DAY2

■BE:FIRST

1:Gifted 2:Shining One 3:Kick Start

■ちゃんみな

1:美人 2:Holy Moly Holy Night 3:東京女子

■NiziU

1:Poppin’ Shakin’ 2:Take a picture 3:Make you happy

■Da-iCE

1:DREAMIN‘ON 2:CITRUS 3:FAKE ME FAKE ME OUT

■超特急

1:SAY NO 2:Dance Dance Dancing! 3:「같이 가자」(カチカジャ)

【11/7】DAY3

■Saucy Dog

1:リスポーン 2:シンデレラボーイ 3:東京

■Vaundy

1:不可幸力 2:花占い 3:しわあわせ

■マカロニえんぴつ

1:恋人ごっこ 2:はしりがき 3:ヤングアダルト

■THE ORAL CIGARETTES

1:MACHINEGUN 2:BLACK MEMORY 3:Red Criminal

■sumika

1:イコール 2:Babel 3:Shake & Shake

<配信概要>※配信日時、内容については予告なく変更になる場合がございます

■タイトル:

『バズリズム LIVE 2021』※各アーティスト厳選3曲を配信

■出演:

11月5日(金):アイナ・ジ・エンド 、UVERworld 、Creepy Nuts

11月6日(土):Da-iCE、 ちゃんみな 、超特急、NiziU、BE:FIRST

11月7日(日):Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、sumika、 Vaundy、マカロニえんぴつ

■配信日時:

12月11日(土)バズリズム02(日本テレビ)放送終了後に配信開始