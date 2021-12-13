日本テレビ系の音楽番組『バズリズム02』が贈るイベント『バズリズム LIVE 2021』が、11月5日（金）から7日（日）までの3日間、横浜アリーナで開催された。Huluでは、各アーティストの厳選曲が12月11日より独占配信。そしてこのほど、各アーティストの配信楽曲が決定した。Huluで配信中のバラエティ番組が人気のNiziUやオーディション番組、ドキュメンタリーが人気のBE:FIRSTのライブ映像に加え、ちゃんみなのライブに飛び入り参加したSKY-HIとのコラボ映像も必見だ。
【11/5】DAY1
■Creepy Nuts
1：のびしろ 2：かつて天才だった俺たちへ 3：顔役
■アイナ・ジ・エンド
1：ZOKINGDOG 2：神様 3：ペチカの夜
■UVERworld
1：AVALANCH EN 2：Touch off 3：EN
【11/6】DAY２
■BE:FIRST
1：Gifted 2：Shining One 3：Kick Start
■ちゃんみな
1：美人 2：Holy Moly Holy Night 3：東京女子
■NiziU
1：Poppin’ Shakin’ 2：Take a picture 3：Make you happy
■Da-iCE
1：DREAMIN‘ON 2：CITRUS 3：FAKE ME FAKE ME OUT
■超特急
1：SAY NO 2：Dance Dance Dancing! 3：「같이 가자」（カチカジャ）
【11/7】DAY３
■Saucy Dog
1：リスポーン 2：シンデレラボーイ 3：東京
■Vaundy
1：不可幸力 2：花占い 3：しわあわせ
■マカロニえんぴつ
1：恋人ごっこ 2：はしりがき 3：ヤングアダルト
■THE ORAL CIGARETTES
1：MACHINEGUN 2：BLACK MEMORY 3：Red Criminal
■sumika
1：イコール 2：Babel 3：Shake & Shake
＜配信概要＞※配信日時、内容については予告なく変更になる場合がございます
■タイトル：
『バズリズム LIVE 2021』※各アーティスト厳選3曲を配信
■出演：
11月5日（金）：アイナ・ジ・エンド 、UVERworld 、Creepy Nuts
11月6日（土）：Da-iCE、 ちゃんみな 、超特急、NiziU、BE:FIRST
11月7日（日）：Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、sumika、 Vaundy、マカロニえんぴつ
■配信日時：
12月11日（土）バズリズム02（日本テレビ）放送終了後に配信開始