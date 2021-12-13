日本テレビ系の音楽番組『バズリズム02』が贈るイベント『バズリズム LIVE 2021』が、11月5日（金）から7日（日）までの3日間、横浜アリーナで開催された。Huluでは、各アーティストの厳選曲が12月11日より独占配信。そしてこのほど、各アーティストの配信楽曲が決定した。Huluで配信中のバラエティ番組が人気のNiziUやオーディション番組、ドキュメンタリーが人気のBE:FIRSTのライブ映像に加え、ちゃんみなのライブに飛び入り参加したSKY-HIとのコラボ映像も必見だ。

【11/5】DAY1

■Creepy Nuts

1：のびしろ 2：かつて天才だった俺たちへ 3：顔役

■アイナ・ジ・エンド

1：ZOKINGDOG 2：神様 3：ペチカの夜

■UVERworld

1：AVALANCH EN 2：Touch off 3：EN

【11/6】DAY２

■BE:FIRST

1：Gifted 2：Shining One 3：Kick Start

■ちゃんみな

1：美人 2：Holy Moly Holy Night 3：東京女子

■NiziU

1：Poppin’ Shakin’ 2：Take a picture 3：Make you happy

■Da-iCE

1：DREAMIN‘ON 2：CITRUS 3：FAKE ME FAKE ME OUT

■超特急

1：SAY NO 2：Dance Dance Dancing! 3：「같이 가자」（カチカジャ）

【11/7】DAY３

■Saucy Dog

1：リスポーン 2：シンデレラボーイ 3：東京

■Vaundy

1：不可幸力 2：花占い 3：しわあわせ

■マカロニえんぴつ

1：恋人ごっこ 2：はしりがき 3：ヤングアダルト

■THE ORAL CIGARETTES

1：MACHINEGUN 2：BLACK MEMORY 3：Red Criminal

■sumika

1：イコール 2：Babel 3：Shake & Shake

＜配信概要＞※配信日時、内容については予告なく変更になる場合がございます

■タイトル：

『バズリズム LIVE 2021』※各アーティスト厳選3曲を配信

■出演：

11月5日（金）：アイナ・ジ・エンド 、UVERworld 、Creepy Nuts

11月6日（土）：Da-iCE、 ちゃんみな 、超特急、NiziU、BE:FIRST

11月7日（日）：Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、sumika、 Vaundy、マカロニえんぴつ

■配信日時：

12月11日（土）バズリズム02（日本テレビ）放送終了後に配信開始