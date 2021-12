JO1の結成2周年と“JAMの日”を記念して、本日12月12日に特番「JO1&JAM 2nd Birthday Party」がYouTubeで生配信された。

2019年12月11日にサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で誕生したJO1。翌日にファンクラブが開設されたことから、彼らは12日をJAM(JO1ファンの呼称)との大切な記念日として“JAMの日”と呼んでいる。この2日間を記念して、JO1はグループとJAMのバースデーパーティを実施。和気あいあいとゲーム企画を楽しんだほか、2つの大きな発表を行った。

昨日12月11日に音楽授賞式「2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」で行われた川尻蓮とINIの木村柾哉のコラボダンスを佐藤景瑚と木全翔也が再現するなど、パーティは序盤から大盛り上がり。まずはJO1のレクリエーション担当の佐藤による仕切りで、巨大ジェンガを実施することとなった。ジェンガのパーツにはミッションが貼られており、引いたメンバーはその指令に応えなければならない。ジェンガを崩したメンバーは青汁、激辛ドリンク、酸っぱいドリンクのうちいずれかを飲まなければいけないというルールだ。1人目の木全は「カッコよくハッピーバースデーと言って投げキッス」という指令を受けて、指ハート付きで「ハッピーバースデー!」とキメ顔。川西拓実は「5秒間キス顔をお願いします」というミッションに「最悪や……!」と顔を歪ませ、はにかみながらも奮闘する。鶴房汐恩が引いたのは、豆原一成が考案したというミッション「『We Alright』2倍速ダンス」。鶴房は「やったことあるんか! 無理やろ!」と豆原に言葉を投げかけつつ、華麗に2倍速ダンスを踊りきってメンバーから拍手と称賛を浴びた。豆原は木全の「僕に飲み物を買ってくる」というミッションを引き、素直に飲み物を買いに部屋を出て行く。白岩瑠姫は「誕生日の思い出を教えてください」という指令を引き、「JO1の初の単独ライブと僕の誕生日が被ったのが本当に奇跡的。いつもいろんな企画をやってくださりありがとうございます。幸せです!」とJAMにメッセージを送った。豆原が飲み物を持って帰還した頃にはジェンガはバランスを失いつつあり、彼の足音だけでも今にも倒れそうな状態に。與那城奨は恐る恐るジェンガを抜こうとするも、やはりジェンガは崩壊。與那城は罰ゲームとして酸っぱいドリンクを飲み、強烈な味に涙目で床をのたうち回った。

2回戦では、まず河野純喜が自身で書いた「豆のいつもの変顔ひろう!」というミッションを引く。まずは豆原が本気の変顔をカメラに向かって披露。その思いきりのよさは、「それはあかん!」とメンバーに手で顔を隠されるほど。河野は同じように変顔をしようとするも、豆原の判定で不合格になり、罰ゲームとして激辛ドリンクを飲むはめになった。佐藤は「改めてJAMに感謝を伝える」というファン思いの白岩考案の指令を引き、「2年間ありがとうございました。3年目も……3年生になったら2年生と1年生を引っ張っていきたいと思います」と照れながら思いを伝える。「韻を3つ踏む。お題は“炭酸”」という鶴房の指令を引いた川尻は、頭を悩ませながらも「炭酸みたいにシュワシュワ、これからも散々迷惑かけるかもしれないけど、これからもSUNSUN、俺のこと照らしてくれ、JAMのみんな!」と見事な即興ラップを披露した。大平祥生が引いたのは「うずまきボルトになりきって『負ける気がしねえ』と言ってください」という、JO1がエンディングテーマを務めるテレビアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」にちなんだミッション。声優経験もある大平が完璧にセリフを放ったところで事前に頼んでいたデリバリーピザが届くと、「以上、ジェンガゲームでした!」と佐藤がジェンガに激突してゲームを終了させた。

その後、メンバーはピザをおいしそうに食べながら、11月19日から21日にかけて千葉・幕張メッセ国際展示場9~10ホールで行った有観客ライブ「2021 JO1 LIVE "OPEN THE DOOR”」を振り返った。ファイナル公演のMCでは、これまでを振り返る豆原の言葉に河野が号泣していたが、與那城が「裏でスタッフさんも爆泣きしてたらしいよ」と話す。佐藤も「(終演後に)社長が僕たちのところに来て、ここまでがんばってきてくれて、ありがとうございましたって僕たちに言葉を送ってくれたんですけど、大泣きしてたよね。それで俺もめっちゃ泣いちゃった」と舞台裏を明かした。

バーティも終盤となった頃、豆原は「JAMの日なので、僕たちからJAMのみんなにとっておきのプレゼントをしたいと思います!」と赤いプレゼントボックスを取り出す。ボックスの中から中から出てきたのは「重大発表」と書かれた紙。YouTubeのチャット欄がざわつく中、告知映像がスタートし、JO1が主演を務めるドラマ「ショート・プログラム」が3月1日(火)よりAmazon Prime Videoで配信されること、そしてJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」が、3月11日に公開されることが発表された。チャット欄には「震えが止まらない」「映画館でJO1見れるの?」というJAMの興奮のコメントがすさまじい速さで流れていく。初挑戦のドラマについてはメンバーから「難しかったよね」という言葉が口々に上がった。川尻は映画について「ほぼ毎日くらいカメラマンさんが密着してくれて。僕らを近くに感じられるような内容になってるんじゃないかなと思います」と話す。河野から「何Dくらいですか?」という無茶振りがあると川尻は「6D!」とキュートに“6”のポーズを決めた。

昨日12月11日はJO1の結成記念日であり、鶴房の誕生日でもある。「誕生日の鶴房汐恩を抱きしめて『おめでとう』と言いましょう!」という最後のミッションによって、メンバーが鶴房のところに集まって抱き寄せると、鶴房は耳を赤くさせた。生配信のラストにはリーダーの與那城が「こうやって僕たちがJAMの皆さんと幸せな時間を過ごせるのも、JAMの皆さんのおかげです。これから僕たちまだまだ成長していきますので、3年目のJO1もよろしくお願いいたします。これからも僕たちは”GO to the TOPを目指してがんばっていきます!」と意気込みを語り、生配信を締めくくった。