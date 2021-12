山之内すず×reGretGirl平部「いろんな感情を引き出してくれる」楽曲に感謝

山之内すずが、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」に出演。12月8日、9日の2日間は、3ピースバンド・reGretGirlのボーカル、平部雅洋さんをゲストに迎え対談を行いました。そのなかから、8日放送分のトークを紹介します。reGretGirlは2015年に大阪で結成された3ピースバンドです。2021年1月にフルアルバム『カーテンコール』でメジャーデビュー。12月29日には1st EP『生活e.p.』がリリースされます。15歳のころから5年にわたって、reGretGirlの楽曲を聴き続けているという山之内。今回は緊張しながらもインタビュアーをつとめ、バンドや楽曲への思いを伝えました。山之内:今日は来てくださってありがとうございます。本当に緊張しているんですけど……。“reGretGirl”というのは、“後悔する女の子”っていう意味ですよね。どうしてこのバンド名にしたんですか?平部:ちょっと恥ずかしい話なんですけど、18、19歳のときに、人生最大の失恋をしたんです。その当時はバンドを本気でやっていこうとは思ってなかったんですけど、どうしてもその彼女に振ったことを後悔させたいな、と(笑)。どうにかしてバンドかなにかで有名になって、あの当時振ったことを後悔させてやろうと思ってつくって、後悔の“regret”と、女の子の“girl”で、“reGretGirl”となったんです。山之内:後悔“させたい”なんですね?(笑)。平部先生は後悔するタイプなんですか?平部:後悔しかしてないです(笑)。山之内:後悔したらどうするんですか?平部:どうしようもないよな……「あー、あのとき大盛りにすんのやめときゃよかった」って口に出すくらいしか(笑)。山之内:(笑)。私……緊張しすぎて、話そうとしてたこと全部忘れちゃったんですけど(笑)。平部:なんでも話してくれて大丈夫よ! 今日は先生として来ていますから!山之内:曲って、実体験とかを参考にされてるんですか?平部:そうやね、ほとんど実体験で……。結構突っ込んだことを言うと、いままでメジャーデビューする前のインディーズ時代に、3枚のミニアルバム出してるんやけど、そのミニアルバムの曲の9割は同じ人に向けて書いたんです。山之内:え!? その人は聴いてるんですか?平部:たぶん!山之内:私はreGretGirlさんの曲は、冷たい風を浴びながら聴くのが好きなんです。ちょうど今くらいの季節。夏から秋に変わって、ここから冬が来るぞ! っていう一番切なくなるような季節に、帰り道とかちょっと暗くなってきたときに、イヤホンガンガンで聴きながら帰るっていうのがすごい好きなんです。平部:ほうほう。山之内:地元にいるときからそうだったんですけど、上京して1年目は友達もおらへんし、心のよりどころがなかったんです。そんなときに、いろんな切ない気持ちになりながら歩いて帰ったりだとか……。いまは、当時住んでた所から引っ越して、違う景色を見ながら聴いてる、っていう……同じ曲なのに、毎年感じることが違うんですよ! それがすごい楽しくて。あのときあの曲に出会えてよかったな、って思える曲がたくさんあるので、感謝してます。平部:めちゃくちゃいいこと言ってくれるわ……! いままで聞いてきたなかでも、一番いいコメントだったかもしれないです(笑)。山之内:(楽曲を聴きながら)いや~……この曲を15、16歳の私に聴かせてあげたいな、ってすっごい思いました。もっと早くに出会いたかった! これから先の長い人生で、どんな経験をするかわかんないですけど、寄り添ってほしいときに大事に取っておこう、ってすっごい思いました!平部:嬉しい! ありがとうございます。山之内:昔を振り返ったときに、同じようにそのころの感情は思い出せるっていう。“誰かを思い出す”じゃなくて、あのときの感情を……もしかしたら”寂しい”とかそういうネガティブな言葉になるのかもしれないけど、私はそれをネガティブだと思ってないんです。自分のいろんな感情を引き出してくれる曲だなぁ、と思って。大事に大事に聴きたいなぁ、って(笑)。いいヘッドホンを買おうって思いました。平部:(笑)。僕その通りで……未練があるんか? って言われたらもうないねんけど、記憶として残っていて。感情というのは現在も過去もずっと共有し続けてると思うから、こうやって失恋の歌を歌い続けたいし、まあいろんな曲を歌いたいけど、みんなに寄り添っていけたらなと思っています。山之内:これからも大好きです。平部:ありがとうございます!2日目の9日放送分では、平部さんが弾き語りを披露する時間もありました。演奏した楽曲は、山之内がリクエストした「スプリング」です。山之内はこの楽曲とともに思い出す記憶があるそうで、目の前で聴けたことに感激の様子でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★