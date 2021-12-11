水崎弘明原作によるTVアニメ「怪人開発部の黒井津さん」のフォロー＆リツイートキャンペーン第2弾が、本日12月11日にスタートした。
今回のキャンペーンではキャストのサイン入りアフレコ台本を抽選で3人にプレゼント。応募期間は12月18日18時59分までで、アニメ公式Twitterアカウントをフォローし対象ツイートをリツイートすることで応募が完了する。
2022年1月8日よりABCテレビ・テレビ朝日系列「ANiMAZiNG!!!」枠で放送される「怪人開発部の黒井津さん」は、正義の味方と戦う悪の組織アガスティアで、怪人を開発する部署に所属する研究助手・黒井津燈香の日々を描くコメディ。なおBS11とAT-Xでも放送されることが決定した。
TVアニメ「怪人開発部の黒井津さん」
放送情報
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠：2022年1月8日（土）より毎週土曜日26:00～
BS11：2022年1月9日（日）より毎週日曜日24：00～
AT-X：2022年1月12日（水）より毎週水曜日23：00～
配信情報
dアニメストア、ひかりTV：2022年1月8日（土）より毎週土曜日26:30～
Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、ABEMA、Hulu、バンダイチャンネル、GYAO!、dTV、FOD、niconico：2022年1月10日（月）より毎週月曜日26:30～
TVer：2022年1月11日（火）より毎週火曜日12:00～
J:COMオンデマンド、TELASA、みるプラス：2022年1月12日（水）より毎週水曜日0:00～
スタッフ
原作：水崎弘明（「COMICメテオ」連載／フレックスコミックス刊）
監督：斎藤久
シリーズ構成：高山カツヒコ
キャラクターデザイン：森前和也
サブキャラクターデザイン：新谷真昼
レジェンド＆ローカルヒーロープロデュース：鈴村展弘
ヒーローキャプテン：まさひろ山根
ローカルヒーローキャプテン：鷲北恭太
ヒーローデザイン：山根理宏、ことぶきつかさ
怪人デザイン：森木靖奏
衣装デザイン：監物ケビン雄太
美術監督：甲斐政俊
美術設定：赤樹壱磨
色彩設計：ながさか暁
撮影監督：今泉秀樹
3DCG：渡辺哲也
編集：木村祥明
音響監督：飯田里樹
音楽：manzo
音楽制作：CREST
アニメーション制作：Quad
キャスト
黒井津燈香：前田佳織里
ウルフ・ベート：天野聡美
佐田巻博士：梅原裕一郎
メギストス：稲田徹
アカシック：M・A・O
佐田巻健司（剣神ブレイダー）：寺島拓篤
(c)水崎弘明・COMICメテオ/「怪人開発部の黒井津さん」製作委員会