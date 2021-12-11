◆ 育成含め19選手が新入団
ソフトバンクは11日、本拠地・PayPayドームで「ファンフェスティバル2021」開催。
その中で、育成含む新入団19選手の背番号をお披露目した。
ドラフト1位の風間球打投手（18＝ノースアジア大明桜高）は、今季は空き番号になっていた「1」を継承。
本拠地ファンに「明桜高校から来ました風間球打です。チームの柱になれるように頑張っていくので、ファンのみなさんも『どんだけ～』でよろしくお願いします！」と、美容家・IKKOのモノマネ付きであいさつし鷹党の笑いを誘った。
同2位の正木智也外野手（22＝慶大）は、今季まで栗原が背負っていた「31」を継承。期待のスラッガーは「1年目から即戦力として活躍して、新人王を獲れるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします」とあいさつした。
新入団選手のドラフト順位と背番号は以下の通り。
【支配下指名】
1位：風間球打（ノースアジア大明桜高／投手）1
2位：正木智也（慶大／外野手）31
3位：木村大成（北海高／投手）58
4位：野村勇（NTT西日本／内野手）99
5位：大竹風雅（東北福祉大／投手）63
【育成指名】
1位：藤野恵音（戸畑高／外野手）122
2位：川村友斗（仙台大／外野手）132
3位：井崎燦志郎（福岡高／投手）139
4位：三浦瑞樹（東北福祉大／投手）140
5位：田中怜利ハモンド（帝京第五高／投手）145
6位：加藤洸稀（滝川二高／投手）147
7位：山崎琢磨（石見智翠館高／投手）148
8位：佐久間拓斗（田村高／捕手）149
9位：山本恵大（明星大／外野手）150
10位：加藤晴空（東明館高／捕手）151
11位：瀧本将生（市松戸高／投手）152
12位：三代祥貴（大分商高／外野手）153
13位：佐藤琢磨（新潟医療福祉大／投手）154
14位：仲田慶介（福岡大／外野手）155
【動画】ドラ1・球打が背番号「1」をお披露目 まさかの「モノマネ」で鮮烈なインパクト
【ファンフェスティバル2021】
福岡ソフトバンクの新入団選手がPayPayDに登場！#sbhawks
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