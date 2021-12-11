OVA「ストライク・ザ・ブラッド FINAL」の詳細が明らかに。併せて新ビジュアルも公開された。

2020年8月に刊行された原作小説22巻で、本編の物語が完結した「ストライク・ザ・ブラッド」。OVA第5期にあたる「ストライク・ザ・ブラッド FINAL」では、原作22巻「暁の凱旋」を全4話でアニメ化し、本編完結までを描く。OVAは全2巻で、3月30日に1巻、6月29日に2巻が、Blu-rayとDVDで発売される。初回仕様版特典には描き下ろしイラストジャケットのほか、原作者書き下ろし短編小説も収録されるブックレットなどが用意された。店舗特典情報も公開に。詳細は公式サイトで確認を。

さらに本日12月11日21時35分からはABEMAにて特番を配信。姫柊雪菜役の種田梨沙、暁凪沙役の日高里菜、藍羽浅葱役の瀬戸麻沙美が出演し、「ストライク・ザ・ブラッド FINAL」の新情報も伝えられる予定だ。

OVA「ストライク・ザ・ブラッド FINAL」

スタッフ

原作：三雲岳斗（電撃文庫刊）

原作イラスト：マニャ子

監督：山本秀世

シリーズ構成：吉野弘幸

キャラクターデザイン：佐野恵一、古川英樹

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：ASSUMED SOUNDS

アニメーション制作：CONNECT

キャスト

暁古城：細谷佳正

姫柊雪菜：種田梨沙

藍羽浅葱：瀬戸麻沙美

暁凪沙：日高里菜

煌坂紗矢華：葉山いくみ

矢瀬基樹：逢坂良太

南宮那月：金元寿子

アスタルテ：井口裕香

叶瀬夏音：伊藤かな恵

ラ・フォリア・リハヴァイン：大西沙織

羽波唯里：千本木彩花

斐川志緒：本渡楓

グレンダ：和多田美咲

妃崎霧葉：藤井ゆきよ

江口結瞳：東山奈央

リディアーヌ・ディディエ：久野美咲

香菅谷雫梨・カスティエラ：会沢紗弥

アヴローラ・フロレスティーナ：石原夏織