コスプレイヤーの石子がTwitterを更新。『風の谷のナウシカ』からハイクオリティなナウシカコスプレを披露した。

【別カット】圧倒的クオリティに惚れ惚れ、石子のナウシカコスプレ

“ジャーマン・スープレックス”を綺麗に決めた、夫との初対面時の『銀魂』コスプレが話題を呼び一躍注目を集めたコスプレイヤー・石子。

石子は「- 風の谷のナウシカ -Nausicaa of the valley of the wind」とTwitterを更新。まるで音楽まで聞こえてきそうなほどの完成度のナウシカコスプレを披露した。

投稿には1.3万件を超えるいいねがつくほか、「劇中のワンシーンそのまんまだ」「実写映画クオリティ」「映画を切り取ったような神々しいお写真」「壮大な音楽が聴こえてくる」などの声が寄せられている。

【あわせて読む】“池ハロ”で見つけた美少女コスプレイヤー「奇跡の8頭身として話題を呼んだ、米倉みゆさん」