『ディズニーストア』ラッキーバッグで新年の楽しいドキドキをお届け！

ディズニーストアにて、新年の楽しいドキドキをお届けするラッキーバッグが登場する。

今回はディズニーストア店舗とショップディズニーで購入できる3000円（税込）のラッキーバッグと、ショップディズニーのみで購入できる1万円（税込）の2種類で展開。ミッキー＆ミニーのショッピングバッグに入れてお届けされる。

気になる中身は、ぬいぐるみ【チップ、デール2種類のうちいずれか1点】、マグカップ【ミッキー、ミニー2種類のうちいずれか1点】、ディズニーストア店舗またはショップディズニーで使えるクーポン【10％OFFもしくは20％OFFいずれか1枚】など、どちらも福袋価格約3倍相当の豪華アイテム入り！

ディズニー公式オンラインストアshopDisney（ショップディズニー）では予約受付中、ディズニーストア店舗では12月28日（火）より発売だ。

＞＞＞ラッキーバッグイメージを見る（写真2点）

※なくなり次第終了。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合あり。

（C）Disney　（C）Disney/Pixar　（C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

（C）Disney　（C）Disney/Pixar　（C）2021 MARVEL　（C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.