『ディズニーストア』ラッキーバッグで新年の楽しいドキドキをお届け！

ディズニーストアにて、新年の楽しいドキドキをお届けするラッキーバッグが登場する。
今回はディズニーストア店舗とショップディズニーで購入できる3000円（税込）のラッキーバッグと、ショップディズニーのみで購入できる1万円（税込）の2種類で展開。ミッキー＆ミニーのショッピングバッグに入れてお届けされる。
気になる中身は、ぬいぐるみ【チップ、デール2種類のうちいずれか1点】、マグカップ【ミッキー、ミニー2種類のうちいずれか1点】、ディズニーストア店舗またはショップディズニーで使えるクーポン【10％OFFもしくは20％OFFいずれか1枚】など、どちらも福袋価格約3倍相当の豪華アイテム入り！
ディズニー公式オンラインストアshopDisney（ショップディズニー）では予約受付中、ディズニーストア店舗では12月28日（火）より発売だ。
※なくなり次第終了。
※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合あり。
（C）Disney （C）Disney/Pixar （C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C）Disney （C）Disney/Pixar （C）2021 MARVEL （C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.