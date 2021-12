『ディズニーストア』ラッキーバッグで新年の楽しいドキドキをお届け！

ディズニーストアにて、新年の楽しいドキドキをお届けするラッキーバッグが登場する。

今回はディズニーストア店舗とショップディズニーで購入できる3000円(税込)のラッキーバッグと、ショップディズニーのみで購入できる1万円(税込)の2種類で展開。ミッキー&ミニーのショッピングバッグに入れてお届けされる。

気になる中身は、ぬいぐるみ【チップ、デール2種類のうちいずれか1点】、マグカップ【ミッキー、ミニー2種類のうちいずれか1点】、ディズニーストア店舗またはショップディズニーで使えるクーポン【10%OFFもしくは20%OFFいずれか1枚】など、どちらも福袋価格約3倍相当の豪華アイテム入り!

ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)では予約受付中、ディズニーストア店舗では12月28日(火)より発売だ。

>>>ラッキーバッグイメージを見る(写真2点)

※なくなり次第終了。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合あり。

