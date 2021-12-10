ロッテは10日、ZOZOマリンスタジアムで新入団選手発表会を行った。
ドラフト1位の松川虎生（市立和歌山高）は、背番号『2』が入ったピンストライプのユニホームに袖を通し、「僕のアピールポイントは広角に長打を打てるところだと思っています。捕手としても投手の良いところを引き出す力であったり、そういう部分はまだまだ足りないですが、ここからもっともっと磨いていけるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。
背番号2については「2番と聞いた時はビックリしましたし、藤原さんが着けていた番号。少しでも2番は松川だなと言ってもらえるように頑張っていきたい」と話した。
また、井口資仁監督は新人9選手に「まずしっかりと2月1日にしっかりスタートラインに立ってくれという話をしましたので、敵と戦う前に味方と戦って自分のポジションを勝ち取る。自分自身と戦ってトレーニングを積むということをしっかりやってきて欲しいと思います」とエールを送った。
新入団選手のプロフィールは以下の通り。
▼ 松川虎生
背番号：2
生年月日：2003年10月20日生
守備位置：捕手
身長 / 体重：178センチ / 98キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：市立和歌山高－ロッテ（ドラフト1位）
▼ 池田来翔
背番号：00
生年月日：1999年12月11日生
守備位置：内野手
身長 / 体重：180センチ / 95キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：習志野高－国士舘大－ロッテ（ドラフト2位）
▼ 廣畑敦也
背番号：30
生年月日：1997年12月3日生
守備位置：投手
身長 / 体重：175センチ / 83キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：玉野光南高－帝京大－三菱自動車倉敷オーシャンズ－ロッテ（ドラフト3位）
▼ 秋山正雲
背番号：43
生年月日：2003年4月29日生
守備位置：投手
身長 / 体重：174センチ / 77キロ
投 / 打：左 / 左
経歴：二松学舎大付属高－ロッテ（ドラフト4位）
▼ 八木彬
背番号：33
生年月日：1997年5月26日生
守備位置：投手
身長 / 体重：180センチ / 94キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：八戸学院光星高－東北福祉大－三菱重工West－ロッテ（ドラフト5位）
▼ 田中楓基
背番号：120
生年月日：2003年8月23日生
守備位置：投手
身長 / 体重：180センチ / 75キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：旭川実業高－ロッテ（育成ドラフト1位）
▼ 速水将大
背番号：123
生年月日：2000年10月26日生
守備位置：内野手
身長 / 体重：174センチ / 67キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：日本ウェルネス築北高－至学館大短期大－BC・富山－ロッテ（育成ドラフト位2）
▼ 永島田輝斗
背番号：125
生年月日：2003年11月30日生
守備位置：投手
身長 / 体重：180センチ / 85キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：立花学園高－ロッテ（育成ドラフト3位）
▼ 村山亮介
背番号：126
生年月日：2003年11月12日生
守備位置：捕手
身長 / 体重：186センチ / 108キロ
投 / 打：右 / 右
経歴：幕張総合高－ロッテ（育成ドラフト4位）
取材・文＝岩下雄太