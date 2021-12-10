春園ショウ原作によるTVアニメ「佐々木と宮野」の本PVが公開された。
「佐々木と宮野」は、女顔がコンプレックスの腐男子・宮野由美、宮野のことを気に入っている不良な先輩・佐々木秀鳴ら男子高校生たちを描く青春物語。本PVにはミラクルチンパンジーによるオープニングテーマ「瞬き」が使用されており、宮野、佐々木はもちろん平野大河、小笠原次郎らが登場しさまざまな表情を見せている。また追加の配信情報も公開された。「佐々木と宮野」は2022年1月9日よりTOKYO MXほかにて放送スタート。U-NEXTでは地上波に先行して最速で配信される。
TVアニメ「佐々木と宮野」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月9日より毎週日曜日24:30～
KBS京都：2022年1月9日より毎週日曜日24:45～
サンテレビ：2022年1月9日より毎週日曜日25:00～
テレビ愛知：2022年1月9日より毎週日曜日25:35～
BS日テレ：2022年1月10日より毎週月曜日24:00～
AT-X：2022年1月11日より毎週火曜日22:00～※リピート放送：毎週木曜日10:00～／毎週月曜日16:00～
配信情報
U-NEXT、dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、アニメ放題、Amazon Prime Video、アニメカ、Rakuten TV、DMM.com動画、music.jp、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン!ビデオ
スタッフ
原作：春園ショウ（『佐々木と宮野』MFCジーンピクシブシリーズ / KADOKAWA刊）
監督：石平信司
助監督：上野壮大
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：近藤慎与
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：スタジオ・ドンファン
音楽：澁江夏奈
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「佐々木と宮野」製作委員会
キャスト
佐々木秀鳴：白井悠介
宮野由美：斉藤壮馬
平野大河：松岡禎丞
小笠原次郎：小野友樹
半澤雅人：内田雄馬
暮沢丞：新井良平
田代権三郎：市来光弘
(c)2022 春園ショウ／KADOKAWA／「佐々木と宮野」製作委員会