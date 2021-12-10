TVアニメ「失格紋の最強賢者」の放送開始日が2022年1月8日に決定。併せてキービジュアルが公開された。

「失格紋の最強賢者」は進行諸島の小説が原作の“異世界紋章ファンタジー”。世界最強の魔法使いと謳われながらも、生まれ持った紋章の性能に限界を感じていた賢者・ガイアスが、さらなる強さを求めて遥か未来の世界に転生し、マティアスという名と「失格紋」と呼ばれる魔法戦闘に最適な紋章を手に入れ、世界の常識を打ち壊していく。キービジュアルには左手の紋章を掲げるマティアスとともに、ルリイ、アルマ、イリスの姿が描かれた。なお公式Twitterではキービジュアル公開を記念したプレゼントキャンペーンも開催されている。

さらに「失格紋の最強賢者」のスマートフォン向けゲーム「失格紋の最強賢者 ～導刻の冒険譚～The Ultimate Reincarnation」のリリースも決定。作品世界を追体験できるだけでなく、マティアス、ルリイ、アルマ、イリスなど、おなじみのキャラクターがゲーム専用の描き下ろしイラストで登場する。なおゲームの事前登録受付が本日12月10日にスタート。合わせてゲーム内で使用できるキャラクターやアイテムが手に入る事前登録キャンペーンも行われている。詳細はゲームの公式サイトで確認を。

TVアニメ「失格紋の最強賢者」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

BS11：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

サンテレビ：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:30～ ※初回放送のみ23:00～

AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日23:00～

配信情報

ABEMA / dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / アニメカ / U-NEXT / アニメ放題 / GYAO! / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / JCOM:オンデマンド / milplus / auスマートパスプレミアム / Google Play / ひかりTV / ニコニコチャンネル / ビデオマーケット / マンガUP！ / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：進行諸島（GAノベル / SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：風花風花

監督：秋田谷典昭

キャラクターデザイン：大沢美奈

シリーズ構成：内田裕基

美術監督：飯田葉月

色彩設計：岡田恵沙

撮影監督：黒澤豊、八木祐理奈

編集：仙土真希（REAL-T）

音響監督：明田川仁

音楽：Elements Garden（岩橋星実、藤田淳平、都丸椋太）

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

マティアス=ヒルデスハイマー：玉城仁菜

ルリイ=アーベントロート：鈴代紗弓

アルマ=レプシウス：白石晴香

イリス：井澤詩織

(c)進行諸島・SB クリエイティブ／「失格紋の最強賢者」製作委員会