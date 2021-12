『すみっコぐらし』デコ文字＆美文字のレッスン本♪

学研より、1冊でデコ文字&美文字がかけるようになる『すみっコぐらし デコ文字かきかたブック』が新登場! 2021年12月9日に発売された。

本書は、大人気キャラクター・すみっコぐらしといっしょに、かわいい文字やキレイな文字をかく練習ができる本だ。

小学生向けのキャラクター&ファッション雑誌『キラピチ』を軸に展開している、人気キャラクターを起用した教養・実用書シリーズ「キラピチレッスン」の第2弾となる商品で、コミュニケーションツールとして重要な役割を果たす ”文字” を通じて、自分の気持ちを表現して伝える喜びを味わい、豊かな心を育んでほしいという願いをこめてつくられたもの。

STEP1から5までの5章立てで、デコ文字をはじめ、デコ文字と組み合わせて使えるイラスト・飾り罫・フレームのかきかたを、段階的に学ぶことができる。

文字やイラストサンプルもたっぷり!

また、章のあいだのコラムでは、かしこまったシーンで使える ”美文字” のかきかたも紹介。

「かわいい文字だけでなく、キレイな美文字もかけるようになりたい!」というニーズにもこたえるべく、美文字のかきかたをコラム(全4回)内で紹介している。

巻末には、自然と美文字がかけるようになる、萩原季実子先生考案の練習シート「美文字がかける二重丸シート」つき。

活用すれば、着実に美文字力がアップしそうだ。

価格は1210円(税込)、A5判128ページ。

お求めはamazon、楽天ブックス、セブンネットなどでどうぞ。

