SCANDAL・TOMOMI「インドまで私たちの音楽が届いてるんやね」ムンバイのファンからのメッセージに感動

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月6日(月)の配信では、世界をまたにかける人気コーナー「なるほど! ザ・キャッチアップ!」をお届けします!HARUNA:今週はなんと半年ぶりに「なるほど! ザ・キャッチアップ!」をお届けします!TOMOMI:大好きです。HARUNA:今回で第6回目となります。世界のニュースやお国柄をクイズでお届け! 世界中にファンがいるSCANDALらしいコーナーです。海外のファンからのメールをもとに、送ってくれた方のお国にまつわるクイズをメンバーに出題していきます。これまでに、エストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、台湾からのメールをもとにクイズをお届けしてきました。MAMI:そんなにたくさんやってるんだ?HARUNA:やってるんですよ。さて、今回はどの国からでしょうか? さっそくメールを読みます。<リスナーからのメール・アンクルさん> ※原文ママ私はムンバイに住んでいるインド人です。自習で日本語を勉強していますから、間違いがあったらごめんなさい。11年以上、SCANDALの曲を聴いています。初めて聴いた歌はアニメ「ハガレン(鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST)」のエンディングテーマ「瞬間センチメンタル」でした。あとはアニメ「STAR DRIVER」で「Pride」を聴いて、バンドのすごさがよく分かりました。それからアルバムも全部聴いて、YouTubeで動画もいっぱい見て、大ファンになりました。「声」という曲は、セリフも、メロディも、そしてMAMIさんの強いボーカルが心のなかに暖かさを届けてくれました。こんな素晴らしい曲を作ってくれて本当にありがとうございます。今までSCANDALをライブで見ることができなかったけど、コロナが終わったらぜひやります。そういえば、バカげた話があります。私の名前はアンクルですので、ライブにHARUNAさんから「アンコールありがとうございまーす」と聞いて実にびっくりしました。「え、私に言っていますか?」と思いました。これからのライブでも同じようなフリをします(笑)。「Catch up」はとても楽しい番組です。いろんなことについて話を聞くのが大好きです。スタッフにもバンドのメンバーにもありがたいんです。気をつけて頑張ってください。これからもずっと応援します。RINA:うれしいなあ。TOMOMI:うれしいよねえ、インドまで私たちの音楽が届いてるんやね。HARUNA:すごいよね。TOMOMI:行ってみたいなあ。MAMI:行ってみたいね。HARUNA:自分で日本語を勉強されていてすごい。MAMI:すごく上手。HARUNA:この番組を聴いて理解してるってこともすごい。RINA:すごいなあ。HARUNA:そんなインドにまつわる問題です! 東京都江戸川区の西葛西駅周辺には、インドの方が多く住んでおり、リトルインディアと呼ばれるそうですが、2000年以降、急激に増加したそうです。さて、2000年に何があったのでしょうか?TOMOMI:え?RINA:2000年になんかあったっけ……。MAMI:インド人の皆さんがたくさん来日したんだね。RINA:カレーブーム?ーーブブー(不正解)さて、正解は何でしょうか? 皆さんも一緒に考えてみてください!* * *募集告知です。いろんなことがあった2021年。今年の良かったこと、ちょっと残念だったことを報告しあいましょう。12月10日(金)がエントリー締め切り日です。トークのなかで、メンバー4人の発言で「あなたが刺さった」フレーズや、「笑った」「面白かった」「グッときた」などなど、名言、珍発言、コメント、リアクション……そんなパワーワードを教えてください! アーカイブを聴き直して、ぜひセレクトしてみてください!お菓子詰め合わせプレゼントもありますので、詳しくは番組公式サイトをご確認ください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056