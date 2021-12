「長文読解のコツが知りたい」QuizKnockが伝えるテクニック

QuizKnockのメンバーが受験生を応援するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」。12月7日(火)の放送では、須貝駿貴さんと響平さんが、“長文読解のコツを教えてほしい”という中学校3年生のリスナーに、具体的なテクニックについてアドバイスを送りました。【QuizKnockのみなさんこんばんは! 今年高校受験を控えている中3です。自分はどうしても長文読解が苦手で、読んで理解するまでに時間がかなりかかります。最終的に最後まで終わらず、点がうまく取れない状況です。長文読解のコツを教えてほしいです。また、勉強法など、よければ知りたいです】響平:僕は去年(2020年12月9日)の放送でも、英語の長文に関する質問にお答えしているんですけど……去年は、『単語と文法に戻ってください!』みたいな話をしたんですね。今年は、テクニックを紹介しようかなと思ってですね。須貝:いいじゃん!響平:『スラッシュリーディング』という方法があって。長文を読んでいくときになんで時間がかかってしまうか? って、同じ文を繰り返し読んでしまうから、というところに原因があると思うんです。須貝:なるほど! 日本語の語順にしようとすると、後ろから読んだりしなきゃいけないもんね。響平:はい。美しい訳にこだわっちゃうんですね。『スラッシュリーディング』っていうのは、最初から読んでいって……“句”や“節”って言葉があるんですけど、自分が理解できる細かい部分に分けて前から読んでいくって方法ですね。須貝:細切れにして、塊ずつ読んでいくんだ?響平:はい! 例えば、”This is a pen.”って聴いて、『これはペンです。つまり、これはペンか!』みたいに理解することってないと思うんですけど、長い文章になるとそれができなくなってしまうんですね。なので、確実に理解できる細かい部分やピリオドの前で区切ったりして、読んでいく方法がいいと思います!須貝:“I think that this is a pen.”って書いてあったら、“I think”で一回切って、スラッシュを書き込んで、『私は思いました。なんて思ったんだろう?』で次を読んでいくと。響平:はい。もしこの方法でわからない文章があったら、それは単語と文法の力不足なので、前に戻って勉強する感じですね。あと、リーディングだけじゃなくてリスニングでも同じように、聴こえた順番で自分の頭の中で日本語にしていくと使えると思うので、練習・習得してみてはいかがでしょうか?須貝:いい話だな~。高校1年生のとき、リスニングはクラスで得意なほうだったのよ。そのときに「須貝くん、どうやってるの?」って聞かれて、「聴こえた順番に聴いてるだけだよ」って。響平:無意識に、スラッシュリーディング的な聴き方をしてた?須貝:そうそう! リスニングのときはそういう聴き方がいいし、読むときも……日本語で理解しようとするのは良くないよね。英語は英語の順番で!響平:そうですね。須貝:ということで、結論!●QuizKnockのメンバーに答えてもらいたい受験に関する相談はこちらまで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「天才LOCKS!」は毎週火曜23時から放送しています)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★