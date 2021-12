「元彼からのプレゼント」「好きだった人のLINE」手放せなかった思い出と捨てる方法

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月8日(水)は、『大掃除相談会』をテーマにお届けしました。2021年も残りわずか。大掃除の季節ですが、いざ始めると“思い入れがあってとっておいたけど、本当はいらない物”が出てくることも。この日の放送では、10代のリスナーが捨てようかどうしようかと悩んでいる物とそのエピソードを報告。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、「自分ならどうするか?」をリスナーと一緒に考えました。そのなかから、元彼との思い出の品について相談した16歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。今回電話をつないだリスナーは、現在高校1年生です。このキーホルダーは、中2のときに修学旅行先で買ったもので、お互いに内緒で購入しプレゼントし合ったという思い出があるとのことです。こもり校長:元彼なんだよね? いつ“元”になったの?リスナー:中学2年生のときです。こもり校長:その彼のことは……もう思っていないの?(笑)リスナー:なんも……なんもです!(笑)。ぺえ教頭:彼には未練がないのに、キーホルダーには未練があるの?リスナー:かわいいから……(笑)。ぺえ教頭:なるほど、シンプルにデザインがかわいいのね(笑)。その元彼と、付き合っていた記憶はとっておきたいの? 忘れたいとかあるの?リスナー:正直、どっちでもいいです……(笑)。こもり校長:そんなレベルなんだ! じゃあ、物がかわいいから、捨てようかどうしようか悩んでいるってこと? でもしっかりした思い出付きだから、残しておくのは悩むなぁみたいな?リスナー:そんな感じです。こもり校長:俺なら捨てないね。別に“思い出に浸ろう”というのではなくて、“物に罪はない”という考え方なの。リスナー:同じです!こもり校長:これは、俺が中学のときに先輩が言ってたの、「物に罪はねえ!」って。逆に「思い出に浸って捨てるほうが罪だ!」みたいな。ぺえ教頭:なるほどねぇ。こもり校長:なので、元彼に対して未練があるなら……忘れられない思い出になっています、なら捨てたほうがいい。でも。「どっちでもいい」って言っていたし、「シンプルにかわいいから」という、物に対しての価値があるんだったら、俺は捨てる必要はないなと思う。教頭は?ぺえ教頭:私は……燃やすかも。リスナー:…………(笑)。こもり校長:やめなよ!(笑)。ぺえ教頭:彼との思い出をかみしめながら、じわじわと燃えていく様を見つめて、新しいステップを踏む……うん(笑)。リスナー:(笑)。ぺえ教頭:なんか綺麗に消えていくよ……物を燃やしながら、思い出も一緒に照らし合わせて消していくと。こもり校長:俺はそんなんやったことないから共感できないよ(笑)。ぺえ教頭:ちょっと恐ろしいわよね(笑)。こもり校長:恐ろしい考え方だよ!こもり校長:校長教頭の意見を聞いてみて、今の気持ちはどう?リスナー:う~ん……捨てます!こもり校長:おっとー! 9割方俺のほうだと思っていたっ! 燃やす?リスナー:燃やす……(笑)。校長教頭:(笑)。こもり校長:どこが響いたの?リスナー:やっぱ“燃やす”というのが……(笑)。ぺえ教頭:経験として、一度やってみるのもアリかなと思って(笑)。それでしっくりこなかったら、もう燃やさなきゃいいし。ちゃんと安全に注意してね(笑)。こもり校長:(笑)。・「2年はいてボロボロだけど、思い入れがあるスニーカーが捨てられない」という15歳の男性リスナー・「昔好きだった人のLINEを消すか消さないかで迷っている」という18歳の女性リスナー・「過去に4、5回転校していて、その度にもらうお手紙が捨てられない」という15歳の女性リスナーと、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★