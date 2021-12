あきんどスシローは12月9日、テイクアウト専門店『スシロー To Go』の大阪第一号店となる『スシロー To Go 堺東駅前店』をオープンする。

『スシロー To Go 堺東駅前店』外観イメージ画像

同社ではこれまで、テイクアウト専門店『スシロー To Go』を17店舗展開してきた。今回大阪初出店となる『スシロー To Go 堺東駅前店』は、堺東駅の西側に立地。近隣には商店街や百貨店のある場所にあり、駅に近いことから地元住民はもちろん遠方から来店する人も利用しやすくなっている。

『スシロー To Go』では、"メニューの鮮度"にもこだわり、新商品も続々と登場させている。『スシロー To Go』で好評販売中の「すき焼き海鮮しゃり弁」も、『スシロー To Go 堺東駅前店』で販売。同商品は東京の一つ星レストラン「sio」の鳥羽シェフとのコラボ商品で、12月15日からは、鳥羽シェフとのコラボ商品第二弾も発売する。

そのほかおすすめ商品として、「まぐろ」、「はまち」、「えび」をはじめ、「太巻き」も入ったお得な「寿司盛り合わせ」(650円)、「海鮮ちらし」(630円)も用意する。

「寿司盛り合わせ」(650円)

「海鮮ちらし」(630円)

同店の営業時間は、月~土が10:30~20:00、日祝が10:30~19:30。状況により営業時間の変更もあり。