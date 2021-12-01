TVアニメ「フットサルボーイズ!!!!!」のキービジュアル第2弾が公開された。

2022年1月9日より、TOKYO MX、BS11、MBSにて放送される「フットサルボーイズ!!!!!」。キービジュアル第2弾は、光が差し込むグラウンドで仲間たちのほうへ手を伸ばす、明るい表情の大和の姿が描かれた。

また1月からのTV放送開始を記念し、東京・アニメイト池袋本店では本日12月1日よりエレベータージャックとシャッター装飾を実施。エレベーターの外扉はメッセージで装飾され、エレベーター内では録り下ろし音声が楽しめる。さらに装飾の様子を撮影しツイートした人の中から5人に、キャストの直筆サイン入りアニメ番宣ポスターをプレゼントするキャンペーンも実施。詳細は公式サイトにて確認を。

TVアニメ「フットサルボーイズ!!!!!」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月9日（日）より毎週日曜日23:00～

BS11：2022年1月11日（火）より毎週火曜日24:30～

MBS：2022年1月11日（火）より毎週火曜日26:30～

配信情報

ABEMAアニメチャンネル：2022年1月9日（日）より毎週日曜日23:00～

スタッフ

原作：鞠田マオ

監督：ひいろゆきな

シリーズ構成：米村正二

潤色：東環妃

キャラクターデザイン原案：河下水希、 雪広うたこ、たなかマルメロ、潤宮るか、沙汰、シラノ、星野リリィ

キャラクターデザイン：石川智美

サブキャラクターデザイン：鶴田眸

美術監督：魏斯曼

美術設定：高橋麻穂、海津利子

色彩設計：野地弘納

撮影監督：伊藤康行

3Dディレクター：山本祐希江

編集：齋藤朱里

音響監督：納谷僚介

音楽：R・O・N

アニメーション制作：ディオメディア

キャスト

恒陽学園高校

大和晴：高良崚太

榊星一郎：石森周斗

月丘柊依：吉原康平

幸永椿貴：山口諒太郎

南雲竜：古田一紀

天門泰雅：坂井易直

宇佐美智：山下誠一郎

アーダルベルト学院高等部

樫良木ルイ役：峯田大夢

結城心：新井雄也

久我巧生：村上聡

花山院快斗：馬場惇平

京極聖：宮瀬尚也

二葉ともえ：山本智哉

桃実高校

昂守希：佐久間貴生

十河夏輝：千葉瑞己

相庭京介：浦和希

花村理央：多田啓太

鞍馬雪丸：上村源

天ノ川学園高等学校

桐生蓮：TAKA（CUBERS）

白河瞬：岡延明

橘藤吾：大海将一郎

今園彩人：森永彩斗

水無瀬亜佐：菊池勇成

秋月奏夜：津田拓也

皇花山学園高等部

朝比奈碧：奥山敬人

天王寺刻成：川島慶嗣

世良龍太朗：下川草介

水無瀬涼佑：石井孝英

ガルシア・エミリオ：小塚亮輔

蓮美朔：木津つばさ

ハリケーン児玉：福山潤

(c)フットサルボーイズ!!!!!プロジェクト