本日12月1日（水）18:30より放送されるフジテレビ系の音楽特番「2021FNS歌謡祭」第1夜のタイムテーブルと歌唱曲が発表された。

序盤にはAI、JO1、TOMORROW X TOGETHERらが登場。随所に挟まれる「豪華クリスマスソング特集」ではDA PUMP×クリス・ハートの「All I Want For Christmas Is You」、KinKi Kids×Sexy Zone×なにわ男子の「シンデレラ・クリスマス」、ももいろクローバーZの「恋人がサンタクロース」、BoAの「メリクリ」などがラインナップされている。終盤にはaiko、King Gnu、milet、LiSAらが出演し、「VS魂」メンバーの相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴は山口隆（サンボマスター）が作詞作曲した同番組の主題歌を披露する。

なお「2021FNS歌謡祭」第2夜は12月8日（水）18:30より放送される。

フジテレビ系「2021FNS歌謡祭」第1夜

2021年12月1日（水）18:30～23:28

司会：相葉雅紀（嵐） / 永島優美（フジテレビアナウンサー）

タイムテーブル

18:30～

・AI「アルデバラン」

・岡本知高「BoléroⅣ～New Breath～」

・KinKi Kids×Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」

・JO1「僕らの季節」

・DA PUMP×クリス・ハート「All I Want For Christmas Is You」

・TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」

・秦基博「泣き笑いのエピソード」

・ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」

19:00頃～

・ウマ娘「ユメヲカケル！」

・京本大我（SixTONES） × 笹本玲奈「Tonight」（「ウエスト・サイド・ストーリー」）

・劇団四季『アナと雪の女王』「生まれてはじめて」

・郷ひろみ×蒼井翔太「言えないよ」

・櫻坂46「流れ弾」

・斎藤瑠希×平野綾「本当のわたし」（「ミラベルと魔法だらけの家」）

・中井さんと木梨くん（中井貴一、木梨憲武）「ジグソーパズル」

・NiziU「Take a Picture」「Chopstick」

・日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」

・BoA「メリクリ」

・松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」

・薬師丸ひろ子「探偵物語」

・Little Glee Monster「白い恋人達」

20:00頃～

・EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」

・さだまさし×長屋晴子（緑黄色社会）「なごり雪」

・東方神起「SURISURI [Spellbound] 」

・徳永英明×JUJU「ブルー・ライト・ヨコハマ」

・徳永英明×中島健人・菊池風磨（Sexy Zone）「夢を信じて」

・なにわ男子「初心LOVE」

・浜崎あゆみ「春よ、来い」

・日向坂46「ってか」

・山崎育三郎「誰が為」

・渡辺美里×水樹奈々「Rain」

21:00頃～

・大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」

・上白石萌音「夢先案内人」

・関ジャニ∞×生田斗真「稲妻ブルース」

・北村匠海（DISH//）×山崎育三郎「また逢う日まで」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, meeny, miny, moe!」「R.Y.U.S.E.I.」

・Sexy Zone×秦基博「夏のハイドレンジア」

・ピンドン・ノリコ×マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」

・YOASOBI「もう少しだけ」

・LA DIVA（森山良子 / 平原綾香 / 新妻聖子 / サラ・オレイン）「Dynamite」

・LA DIVA（森山良子 / 平原綾香 / 新妻聖子 / サラ・オレイン）「時代」

・緑黄色社会×浦和学院高等学校ソングリーダー部「Mela!」

22:00頃～

・AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」

・aiko「食べた愛」

・関ジャニ∞「凛」

・KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」

・King Gnu「一途」

・JUJU「こたえあわせ」

・DA PUMP「Dream on the street」

・DISH//「沈丁花」

・浜崎あゆみ「No way to say」

・VS魂（相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴）「New Again！ Again and Again！」

・水樹奈々×清塚信也「愛の星」

・milet「Fly High」

・LiSA「明け星」

・和田アキ子×JO1「古い日記」