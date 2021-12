いろいろな姿になったトムとジェリーのミニフィギュア第2弾！

アニメ『トムとジェリー』が様々な形に変形した姿が、メディコム・トイのUDF(ウルトラディテールフィギュア)として発売される。今回のアイテムは変形シリーズの第2弾となる。

『トムとジェリー』は1940年にアメリカで誕生したアニメ。猫のトムとネズミのジェリーによる追いかけっこの日常を描いたコメディ作品だ。

劇中、トムはジェリーの策略などによってコップに逃げ込んでその形状になったりする。一方ジェリーもまた常に優位で無事、というわけではなくソーセージ型になってしまったりしている。今回のフィギュアは、そういう劇中で見せた変形状態を再現したものだ。

なお、変形シリーズの第1弾である「UDF TOM and JERRY SERIES 2」も近日中に発売予定となっている。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s21)

UDF TOM and JERRY SERIES 3/メディコム・トイ/各1320円、1980円(★)〈全て税込)/2022年6月発売予定/トムとジェリーの様々な姿をミニサイズのフィギュアで再現。

TOM(Runaway to Glass cup)、TOM(Bowling pins)、TOM(Sudden stop)、JERRY(Sausage)、TOM(Head in the shape of the pan)and JERRY(in the Vinyl Hose)の全5種。各全高約2~7センチ。

UDFは『トムとジェリー』以外にも様々なキャラクターをフィギュア化している。またメディコム・トイでは、ソフビフィギュアのVCD〈ヴァイナルコレクティブルドールズ〉や、各種フィギュア、アーティスト作品などを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) さくらももこ (C) さくらプロダクション/日本アニメーション

UDF さくらももこ/メディコム・トイ/各1320円、1408円(★)、1980円(●)(全て税込)/2021年12月発売予定/漫画家さくらももこの作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』のキャラクターをフィギュア化。全高約約5.1~13センチ。

まる子、友蔵、野口さん、花輪クン、コジコジと次郎の5種。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

UDF Disney シリーズ9/メディコム・トイ/各1320円〈税込〉/2021年12月発売予定/ミニサイズのフィギュアでディズニーの人気者が勢揃い。各全高約4~8.6センチ。

Mickey Mouse (Classic)、Minnie Mouse (Classic)、Aladdin、Princess Jasmine、Pedro、Giselle、 EVE の全7種。

アラジンとジャスミンは『アラジン』、ペドロは『ラテン・アメリカの旅』の「小さな郵便飛行機ペドロ」、ジゼルは『魔法にかけられて』、イヴは『ウォーリー』に登場する。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

VCD SUNGLASSES SNOOPY 1971Ver./メディコム・トイ/8580円(税込)/2022年6月発売予定/コミック『PEANUTS』〈邦題『ピーナッツ』)より、サングラスを掛けたスヌーピーをソフビフィギュア化。全高約16センチ。

GREMLINS and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

VCD PROP SIZE GIZMO 3Dメガネ Ver./メディコム・トイ/3万800円〈税込〉/2021年12月発売予定/映画『GREMLINS』(邦題『グレムリン』)から、モグワイのギズモをフィギュア化。ドールアイやファーを使用して、撮影に用いられたプロップのイメージを1/1スケールで再現している。以前にも何度か発売されており、メディコム・トイには珍しく仕様変更のない再販アイテムだ。

首、両肩、両足に可動部あり。同スケールで、ギズモから分裂した毛玉3個と、3Dメガネが付属する。全高約23センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) Disney/Pixar

ULTIMATE WOODY/メディコム・トイ/4万9500円(税込)/2022年1月発売予定/映画『トイ・ストーリー』のウッディを立体化した可動フィギュア。全高約38.5センチ(頭頂部まで)。

PVC製頭部は劇中のイメージを完全再現。差し替え可能な表情パーツ付属で様々な表情が再現可能。視線変更も可能。各種手首パーツ付属。衣装も劇中のイメージを完全再現。専用アーマチュアを内蔵し、独自のスタイルと可動を両立している。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) Disney

1/1 PROP SIZE Jack Skellington (リニューアルVer.)/メディコム・トイ/3万8500円(税込)/映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンをフィギュア化。撮影に用いられたプロップのイメージを1/1スケールで再現している。全高約45センチ。

特徴のある12種類の顔を差し替え可能。豪華コフィンボックス入り。衣装も劇中のイメージを完全再現している。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

Mountain man(s) Light green Ver./メディコム・トイ/1万9800円(税込)/2021年12月発売予定/アウトドアブランドのマウンテンリサーチを手がける小林節正が生み出した、思想家フィギュアシリーズ「Mountain man(s)」の新作。ヘンリー・D・ソローのソフビ第4弾で、今回の色はライトグリーン。全高約40センチ。

メディコム・トイ直営店舗とマウンテンリサーチの旗艦店及び取扱ショップにて数量限定販売、無くなり次第終了。詳細な発売日はメディコム・トイHP・BLOG等で告知される。

CERAMICK Mark Gonzales "ANGEL"PINK、YELLOW/メディコム・トイ/各3万3000円(税込)/2021年12月発売予定/アーティストのマーク・ゴンザレスの代表作「ANGEL」の陶器製アイテム。各全高約16センチ。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

CERAMICK Mark Gonzales "PRIEST" Ver.2 GOLD、Ver.3 SILVER/メディコム・トイ/各3万6300円(税込)/2021年12月発売予定/こちらもマーク・ゴンザレスの陶器製アイテム。各全高約34センチ。「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

2G TOKYOは渋谷PARCO、2G OSAKAは心斎橋PARCO二店舗を構えるメディコム・トイの直営店舗だ。

各種フィギュアなどの限定品が発売されるが、2G限定品はアーティスト関連のアイテムが多い傾向がある。

