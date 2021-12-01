投手
2019：西勇輝
捕手
2020：梅野隆太郎
2019：梅野隆太郎
2018：梅野隆太郎
2010：城島健司
2005：矢野輝弘
2003：矢野輝弘
1985：木戸克彦
1979：若菜嘉晴
1974：田淵幸一
1973：田淵幸一
一塁手
2008：新井貴浩
2007：シーツ
2006：シーツ
2005：シーツ
2003：アリアス
1992：パチョレック
1981：藤田平
二塁手
2011：平野恵一
2010：平野恵一
2003：今岡誠
1994：和田豊
1993：和田豊
1992：和田豊
1985：岡田彰布
三塁手
2017：鳥谷敬
1992：オマリー
1985：掛布雅之
1983：掛布雅之
1982：掛布雅之
1981：掛布雅之
1979：掛布雅之
1978：掛布雅之
遊撃手
2015：鳥谷敬
2014：鳥谷敬
2013：鳥谷敬
2011：鳥谷敬
1987：平田勝男
1986：平田勝男
1985：平田勝男
1984：平田勝男
1975：藤田平
1973：藤田平
外野手
2015：福留孝介
2014：大和
2008：赤星憲広
2006：赤星憲広
2005：赤星憲広
2004：赤星憲広
2003：赤星憲広
2001：赤星憲広
2000：新庄剛志
1999：新庄剛志
1998：新庄剛志
1997：新庄剛志
1996：新庄剛志
1994：新庄剛志
1993：新庄剛志
1992：亀山努
1983：北村照文
1982：北村照文
1976：池辺巌