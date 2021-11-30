アニメ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」の新たな特報が公開された。
特報は40秒の映像で、物語の核心が垣間見えるようなカットやセリフが収められている。「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」は1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに、全2章で描かれる完全新作アニメ。「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」は2022年2月4日に劇場公開される。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」
2022年2月4日（金）上映開始
スタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：安田賢司
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
脚本：岡秀樹
キャラクターデザイン：結城信輝
メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加
ゲストキャラクターデザイン：小林千鶴、岸田隆宏、立石聖
プロップデザイン：枝松聖
美術監督：舘藤健一
色彩設計：中山久美子
撮影監督：浅川茂輝
CGディレクター：後藤浩幸
編集：兼重涼子
音楽：宮川彬良、宮川泰
音響監督：吉田知弘
オリジナルサウンドエフェクト：柏原満
アニメーション制作：サテライト
製作：宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会
キャスト
古代進：小野大輔
森雪：桑島法子
真田志郎：大塚芳忠
アベルト・デスラー：山寺宏一
スターシャ：井上喜久子
ヤーブ・スケルジ：チョー
土門竜介：畠中祐
京塚みやこ：村中知
徳川太助：岡本信彦
坂東平次：羽多野渉
キャロライン雷電：森永千才
坂本茂：伊東健人
デーダー：天田益男
メルダーズ：黒田崇矢
※西崎義展、西崎彰司の崎はたつさきが正式表記。
(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会