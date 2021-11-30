今年8月に開催されたロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL'21」の特番が、12月4日（土）にスペースシャワーTVで放送される。
この番組では3日間の模様をライブのダイジェスト映像やアーティストへのインタビュー映像を通じて振り返る。インタビューにはAJICO、Awesome City Club、King Gnu、Ken Yokoyama、サンボマスター、電気グルーヴ、MONOEYES、RADWIMPSらが登場し、それぞれの思いを語る。YouTubeでは番組のダイジェストを公開中。
スペースシャワーTV「FUJI ROCK FESTIVAL'21 SPECIAL REPORT」
2021年12月4日（土）21:00～22:30
2021年12月28日（火）23:30～25:00（リピート放送）
2022年1月6日（木）23:30～25:00（リピート放送）
＜インタビューアーティスト＞
AJICO / Alina Saito / AAAMYYY / OKAMOTO'S / Awesome City Club / カネコアヤノ / KID FRESINO / 君島大空 / King Gnu / くるり / GEZAN / Ken Yokoyama / THE SPELLBOUND / THE BAWDIES / SUMMIT / サンボマスター / SIRUP / STUTS / CHAI / Tempalay / TENDOUJI / 電気グルーヴ / TOSHI-LOW / 秦基博 / BEGIN / Mega Shinnosuke / MONOEYES / MONO NO AWARE / LEARNERS / RADWIMPS / and more
レポーター：三原勇希 / 奥冨直人