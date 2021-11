今年8月に開催されたロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL'21」の特番が、12月4日(土)にスペースシャワーTVで放送される。

この番組では3日間の模様をライブのダイジェスト映像やアーティストへのインタビュー映像を通じて振り返る。インタビューにはAJICO、Awesome City Club、King Gnu、Ken Yokoyama、サンボマスター、電気グルーヴ、MONOEYES、RADWIMPSらが登場し、それぞれの思いを語る。YouTubeでは番組のダイジェストを公開中。

スペースシャワーTV「FUJI ROCK FESTIVAL'21 SPECIAL REPORT」

2021年12月4日(土)21:00~22:30

2021年12月28日(火)23:30~25:00(リピート放送)

2022年1月6日(木)23:30~25:00(リピート放送)



<インタビューアーティスト>

AJICO / Alina Saito / AAAMYYY / OKAMOTO'S / Awesome City Club / カネコアヤノ / KID FRESINO / 君島大空 / King Gnu / くるり / GEZAN / Ken Yokoyama / THE SPELLBOUND / THE BAWDIES / SUMMIT / サンボマスター / SIRUP / STUTS / CHAI / Tempalay / TENDOUJI / 電気グルーヴ / TOSHI-LOW / 秦基博 / BEGIN / Mega Shinnosuke / MONOEYES / MONO NO AWARE / LEARNERS / RADWIMPS / and more

レポーター:三原勇希 / 奥冨直人