12月31日に東京・Zepp Tokyoで行われるライブイベント「Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL」の出演アーティストが発表された。

「Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL」は2022年1月1日をもって営業を終了するZepp Tokyoの最終公演として開催されるイベントで、ELLEGARDENとBRAHMANによるツーマンライブが行われる。イープラスでは12月5日までチケットの第1次抽選予約を受付中。

12月29日にはフレデリック、BIGMAMA、アルカラ、TOTALFAT、サイダーガール、SPiCYSOLが出演する「Livemasters Inc. 10th Anniversary presents “GT-Z 2021"」、30日にはMy Hair is Bad、Hump Back、ハルカミライ、SIX LOUNGE、TETORAが出演する「THE NINTH APOLLO presents "1つの目標として存在してくれたZepp Tokyoにて"」が開催される。両公演のチケット最終抽選予約受付は12月5日まで行われている。

なおZepp Tokyoでは実質的な最終営業月になる12月を「Thanks & So Long!」月間として営業する。詳しい公演スケジュールはオフィシャルサイトで確認を。

Zepp Tokyo Thanks & So Long!

Zepp Tokyo Thanks & So Long! Livemasters Inc. 10th Anniversary presents "GT-Z 2021"

2021年12月29日(水)東京都 Zepp Tokyo

OPEN 13:00 / START 13:45

<出演者>

フレデリック / BIGMAMA / アルカラ / TOTALFAT / サイダーガール / SPiCYSOL

オープニングアクト:Lym

Zepp Tokyo Thanks & So Long! THE NINTH APOLLO presents "1つの目標として存在してくれたZepp Tokyoにて"

2021年12月30日(木)東京都 Zepp Tokyo

OPEN 13:00 / START 14:00

<出演者>

My Hair is Bad / Hump Back / ハルカミライ / SIX LOUNGE / TETORA

Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL

2021年12月31日(金)東京都 Zepp Tokyo

OPEN 17:00 / START 18:00

<出演者>

ELLEGARDEN / BRAHMAN