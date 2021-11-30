石崎ひゅーいが12月22日にリリースするニューアルバム「ダイヤモンド」の全収録曲が発表された。
「ダイヤモンド」は石崎にとって5年ぶりのオリジナルアルバム。本作には「Namida」「アヤメ」「ブラックスター」といった配信シングル、映画「私は白鳥」の主題歌「スワンソング」、新録曲4曲のほか、私立恵比寿中学に提供した楽曲「ジャンプ」のセルフカバーが収められる。このセルフカバーは明日12月1日（水）の文化放送「私立恵比寿中学 放送部」にて初オンエアされる。
文化放送「私立恵比寿中学 放送部」
2021年12月1日（水）21:00～21:30
石崎ひゅーい「ダイヤモンド」収録内容
CD
01. ジャンプ
02. スノーマン
03. Flowers
04. Oh My エンジェル！
05. ブラックスター
06. Namida
07. パラサイト
08. パレード
09. ジュノ
10. アヤメ
11. スワンソング
初回限定盤Blu-ray
石崎ひゅーい Tour 2021「for the BLACKSTAR」-Acoustic Set-2021/9/5 浅草花劇場
01. ブラックスター
02. パレード
03. 第三惑星交響曲
04. ひまわり畑の夜
05. おっぱい
06. ダメ人間
07. マシュマロパイ・サンドウィッチヘブン
08. SEXY
09. さよならエレジー
10. 夜間飛行
11. ナイトミルク
12. 花瓶の花
13. アヤメ
14. 世界の終わりのラブソング