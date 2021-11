川本真琴のデモ音源を集めた作品「No.1 Hippie Power」のCDが2022年1月19日にリリースされる。

本作には竹達彩奈に提供した「G.I.W.」、ぱいぱいでか美への提供曲「少年」のオリジナルバージョンを含む全17曲を収録。これらは川本が学生時代や、メジャーデビュー前に自宅で作った楽曲であり、ほとんどがヤマハのシンセサイザー・V50で制作されている。

このデモ音源集は彼女の本名である川本和代名義で昨年2月にカセットテープでリリースされていたが、ファンの要望を受けてCD化されることとなった。CDリリースにあたって、川本は「川本和代、20歳、無敵で最強のあなたが大好きです」とコメントしている。

川本真琴 コメント

あの時、私はなんにも持っていない

と思っていたけど、

友達、愛してくれる人に

支えられて生きていました。

あの時に戻りたいと今でも思う。

でも、やはり今が一番なんだなと

思います。

川本和代、20歳、

無敵で最強のあなたが

大好きです。



川本真琴 2021年11月

川本真琴「No.1 Hippie Power」収録曲

01. G.I.W.

02. 誕生日

03. No.1 Hippie Pop

04. 少年

05. ギター

06. LOVE YOU

07. 三日月のドア

08. Happy End For You

09. 人形

10. 四次元の風船

11. 夕焼けの丘

12. 悲しい空もよう

13. 恋のリップ

14. さんぞうほうし

15. 助けてよ windy

16. 誕生日(full ver.)

17. Will You Are Marry?