◆ プロ10年目を前に人生の決断

西武は30日、金子侑司選手(31)が結婚したことを発表した。

金子は自身のSNSでも結婚を報告し、「たくさんの素晴らしい出会いの中で人生のパートナーを見つけることができたことを心から嬉しく思います。幸せな家庭を築いていけるよう2人で頑張っていきたいと思います。温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願い致します」と思いを綴った。

金子は立命館宇治高から立命館大を経て2012年のドラフト3位で西武に入団。2016年と2019年に盗塁王のタイトルを獲得し、昨年は史上78人目となる通算200盗塁を達成した。

今季は101試合の出場で自己ワーストとなる打率.192(198-38)に終わり、ルーキーイヤーから続いていた連続2ケタ盗塁も8年でストップ。新たな家族とともに臨む10年目のシーズンは心機一転、巻き返しが期待される。

【画像】ロマンチック2ショット投稿!金子侑司が結婚を発表

