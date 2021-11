日本アニメ・特撮・漫画のキャラのベアブリックがリリース！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)で、日本アニメ、特撮、漫画のキャラクターの情報が集中的にリリースされた。

ベアブリックはメディコム・トイが発売・プロデュースするクマ型ブロックタイプフィギュア。2001年に「デジタルなイメージのテディベア」というモチーフで、同社のブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)をベースに誕生、今年で20周年を迎えている。

ベアブリックはアニメや特撮のキャラクター、ファンシーキャラ、美術作品や音楽系アーティスト、アパレルブランドのコラボなど様々なデザインのものが発売されている。

今回は日本アニメ、特撮、漫画のものが普段より多めにリリースされるので、そちらを連続で紹介しよう。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C)車田正美・東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 天馬星座の星矢 1000%/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2021年12月発売予定/アニメ『聖闘士星矢』の主人公、天馬星座(ペガサス)の星矢が青銅聖衣をまとった姿をベアブリックで再現。

メディコム・トイの直営店1/6計画にて発売予定。

(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ワニ山さん 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年12月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけが、ワニ山さんの着ぐるみを着た姿をベアブリック化。

1/6計画にて発売予定。

(C) 石森プロ・東映

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 仮面ライダーV3 1000%/メディコム・トイ/5万2800円(税込)/2021年12月発売予定/特撮『仮面ライダーV3』の主役ライダーがベアブリックになって登場。クマ耳の部分は透明成型になっている。

1/6計画にて発売予定。

(C) 円谷プロ

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ウルトラマンレオ 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年12月発売予定/特撮『ウルトラマンレオ』の主役ウルトラマンをベアブリックで再現。クマ耳は透明成型で、下半分に角がプリントされている。

1/6計画にて発売予定。

(C) 光プロ

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 鉄人28号 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、5万7200円(右)(税込)/2022年6月発売・発送予定/アニメや実写映画にもなった漫画『鉄人28号』の主役ロボをベアブリック化。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイでは日本アニメ・特撮キャラ以外のベアブリックも多数発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2021 Those Characters From Cleveland, LLC.

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s21)

Alfred Hitchcock TM & NIL & (C) 2021 Alfred Hitchcock, LLC.

Cobra Kai TM & (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Copyright (C) gelato pique(Mash Style Lab Co.,Ltd). All Rights Reserved. Mash Holdings

GREMLINS 2: THE NEW BATCH and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s21)

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

(C) kuronekodesign

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.

(C) 2021 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved.

The MEDICOM TOY 25th Anniversary logo and BE@RBRICK 20th Anniversary logo are designed by HAJIME SORAYAMA.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SERIES 43/メディコム・トイ/各495円(税込)/2021年12月発売予定/ベアブリックのシリーズ第43弾。どれが出るかお楽しみのブラインド仕様。

今回は映画監督のアルフレッド・ヒッチコックや、『ターミネーター』のエンドスケルトン、『バットマン:ハッシュ』版バットマン、ドラマ『コブラ会』などがラインナップされている。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK C-3PO(TM) (The Rise of Skywalker Ver.) 1000%/メディコム・トイ/8万5800円/2021年12月発売予定/映画『Star Wars: The Rise of Skywalker』(邦題『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』)に登場した翻訳ドロイドC-3PO(TM)をベアブリックで再現。金色に輝くボディを再現するためメッキ仕様になっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FIRST ORDER STORMTROOPER(TM)(The Force Awakens Ver.) CHROME Ver. 1000%/メディコム・トイ/8万5800円(税込)/2021年12月発売予定/映画『Star Wars: The Force Awakens』(邦題『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』)に登場したストームトルーパーを白メッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SITH TROOPER(TM) CHROME Ver. 100% & 400%/メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2021年12月発売予定/映画『Star Wars: The Rise of Skywalker』に登場したシス・トルーパーがベアブリックになって登場。メッキ仕様。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(C) Disney

BE@RBRICK FUTURE MICKEY 2021 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、10万7800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/アーティスト空山基デザインのミッキーマウス2021年版をベアブリック化。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

BE@RBRICK 20th Anniversary logo is designed by HAJIME SORAYAMA.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 20th Anniversary Model 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/ベアブリック20周年を記念したベアブリック。ロゴはアーティスト空山基が手掛けており、背中側は反転文字になっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

The MEDICOM TOY 25th Anniversary logo is designed by HAJIME SORAYAMA.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEDICOM TOY 25th Anniversary Model 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/メディコム・トイ設立25周年を記念したベアブリック。こちらのロゴも空山基によるもので、やはり背中は反転文字。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

※超合金はバンダイの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

超合金 BE@RBRICK 1st MODEL WHITE CHROME Ver./メディコム・トイ/1万6280円(税込)/2021年12月発売予定/ベアブリック第1号のデザインを白メッキで再現した超合金ベアブリック。全高約14.5センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 干支 寅/メディコム・トイ/1320円(税込)/2021年12月発売予定/スカイツリー名物、日本の伝統をモチーフにした和のベアブリックに来年の干支が100%サイズで登場。

メディコム・トイの直営店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 金運 金メッキ 参 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1980円(左)、6930円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/和のベアブリックの中でも人気の高い招き猫のメッキ版新バージョン。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク招き猫 参 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2021年12月発売予定/木製家具の老舗カリモクと、常滑招き猫職人"冨本"のコラボによるプレミアムな木製ベアブリック。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク招き猫 1000%/96万8000円(税込、送料別)/2021年12月発売予定/こちらもカリモクと冨本のコラボ木製ベアブリック。上の「BE@RBRICK カリモク招き猫 参 400%」とはデザインとサイズが異なる。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモクコケブリック 参 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2021年12月発売予定/こけしのベアブリック「コケブリック」の新作。カリモクと石巻こけし作家"林"作のコラボアイテムだ。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

有田BE@RBRICK【瑠璃花丸紋】/メディコム・トイ/37万9500円(税込)/2021年12月発売予定/伝統工芸品・有田焼のベアブリック第3弾。全高約28センチ。中祥人(ミッドランドクリエイション)プロデュース。

有田焼で140年以上の歴史を誇る名窯で、宮内庁御用達窯でもある香蘭社製のベアブリック。世界中から愛される香蘭社独特の深みある瑠璃色の釉薬「香蘭ブルー」が施された逸品だ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク fragmentdesign × HAROSHI 400% polygon、carved wooden/メディコム・トイ/各68万2000円(税込)/2021年12月発売予定/藤原ヒロシ主宰のfragmentdesign(フラグメントデザイン)と、古いスケートボードの板を積層して彫刻する作風のアーティスト・ハロシ、そしてカリモクのコラボによる木製ベアブリック。1品ずつカリモクの熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品だ。

表面が多面体上の「polygon」と、波打ったような状態の「carved wooden」の2種あり。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 狩野永徳「唐獅子図屏風」100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/12月抽選受付開始予定/安土桃山時代を代表する絵師・狩野永徳の代表作「唐獅子図屏風」をプリントしたベアブリック。背中には狩野永徳の落款入り。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて2021年12月20日(月)14時から2021年12月22日(水)23時59分まで申し込みを受け付け、抽選販売。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BATES MANSION 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万7200円(右)(共に税込)/2022年5月発売・発送予定/映画『PSYCHO』(邦題『サイコ』)の舞台となったベイツ・マンションの写真をプリントしたベアブリック。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Hajime Sorayama

(C) The Weeknd XO, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA × THE WEEKND 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万5300(左2点)、11万8800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/アーティスト空山基と、シンガーソングライターのザ・ウィークエンドのコラボベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、無くなり次第終了。

TM & (C) 2022 Grateful Dead Productions. All Rights Reserved. www.dead.net

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GRATEFUL DEAD 100% & 400%(左2点)、1000%(右) (STEAL YOUR FACE)/メディコム・トイ/アメリカを代表する偉大なロックバンド、グレイトフル・デッドのベアブリック。アルバム「スティール・ユア・フェイス」がモチーフ。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM & (C) 2022 Grateful Dead Productions. All Rights Reserved. www.dead.net

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GRATEFUL DEAD 100% & 400% (左2点)、1000%(右)(DANCING BEAR) /メディコム・トイ/グレイトフル・デッドのベアブリック、こちらは彼らのアイコンであるダンシングベアをプリントしたベアブリック。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)2021 Oasis Merchandising Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OASIS KNEBWORTH 1996 100% & 400% (左2点)、1000%(右) (Noel Gallagher)/メディコム・トイ/2022年4月発売・発送予定/オアシスのベアブリック、こちらは兄のノエル・ギャラガーの写真を使用。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)2021 Oasis Merchandising Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OASIS KNEBWORTH 1996 100% & 400% (左2点)、1000%(右)(Liam Gallagher)/メディコム・トイ/2022年4月発売・発送予定/イギリスのロックバンド・オアシスの結成30周年、ネブワースでのライブ開催25周年を記念したベアブリック。こちらの写真は弟のリアム・ギャラガー。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Sean Wotherspoon 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/スニーカーショップ・アトモスとシューズデザイナーのショーン・ウェザースプーンのコラボベアブリック。1000%は布服仕様。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO 28TH ANNIVERSARY MULTI 400%(左4種)、1000%(右4種)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1万9800円(左4種)、各10万4500円(右4種)(全て税込)/2021年12月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))28周年記念ベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Dogs 100% & 400%/メディコム・トイ/1万8150円(税込)/2021年12月発売予定/東京都北区王子にストアを構える集団・ドッグスのベアブリック。ヌビアン原宿店、Dogsオンラインストアにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(問)ヌビアン原宿:03-6447-0207(11~20時)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GOD SELECTION XXX BLACK CLEAR 100% & 400%/メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2021年12月発売予定/ファッションブランド・ゴッド セレクション トリプルエックスのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、GOD SELECTION XXX直営店舗及び正規取扱い店舗、他一部店舗にて発売予定。

(問)GOD SELECTION XXX HP:god-selection-xxx.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LFYT x STASH 100% & 400%/メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2021年12月発売予定/ファッションブランド・ラファイエットと、グラフィティアーティスト・スタッシュがコラボしたカプセルコレクションのベアブリック。

LFYT正規取扱い店舗及び、オンラインストア(https://www.lafayettecrew.jp)にて発売予定。

(問)ラファイエット:0466-47-3710 メールアドレス:online@lafayettecrew.com

(C) NEIGHBORHOOD CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK NEIGHBORHOOD 100%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/ノベルティ(左)、6万3800円(右)/2021年12月展開・発送予定/ファッションブランド・ネイバーフッドのベアブリック。

100%はノベルティーとして2万2000円(税込)以上購入の方を対象に配布。NEIGHBORHOOD ONLINE STORE以外の国内オンリーショップ、NEIGHBORHOODとHOODS各店にて。

1000%はNEIGHBORHOOD ONLINE STORE(抽選販売)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND WHITE 400%(左)、BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND BLACK 1000%(右)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年12月発売予定/ファッションブランド・エクストララージのキャラクター、リトルフレンドのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、XLARGE取り扱い店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、XLARGE 原宿:03-3475-5696

ベアブリックは、基本的には造形を変更せずプリントのみでキャラクターやデザインを表現する。つまりどんなキャラでも丸いクマ耳が付き、丸いお腹になる。この同一形状への落とし込みが重要ポイントであった。

だが、ある時期から頭部を透明で成型し、一部を透明のままプリントせず残す、というスタイルが開発された。たとえば耳を透明にしておくことで、耳のないキャラの元の状態に近いシルエットを擬似的に再現する事ができる。

この、いわば裏技的なテクニックは後にさらに発展し、様々なキャラクターとのコラボレーションを生み出した。

今回は、キャラものだけでなくコラボものにも透明頭部を利用したアイテムがある。気になる方は頭から再度チェックしてみていただきたい。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。