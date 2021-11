とかげシリコンカバーつき『スペルで覚える英単語学習機』がリニューアル

帆風エデュケーションは、2021年11月、「スペルで覚える英単語学習機」シリーズの『すみっコぐらし』リニューアルバージョンを新発売した。

「スペルで覚える英単語学習機 すみっコぐらしリニューアル」は、従来品にすみっコぐらしの大人気キャラクターとかげのシリコンカバーがついて、しっかり握ることができ、片手でも使いやすくなった商品。充電式なので電池がなくても使用でき、届いたその日から使用することができる。

英単語は現在の習熟度に合わせて、「小学校で習う英単語」と「中学校で習う英単語」を選択可能。収録されている英単語は、全国で使用されている教科書を参考に選定されている。

単語の読み上げは、Lynne Hobday氏による美しいクイーンズ・イングリッシュで発音。小中学生だけでなく、クイーンズ・イングリッシュで学びたい英語初心者にもぴったりだ。

「スペルで覚える英単語学習機」では、まず英単語を聞いて、そのスペルを声に出して答えることによって、しっかりとした記憶の定着をはかるという新しい学習法が採用されている。つづりの音が記憶に定着すると、英単語の印象を強く残すことができる。

また、背中には背びれつきで、細部にもこだわりが詰まった商品となっている。とかげのあたまの部分はぷにぷにとしたさわり心地となっており、英単語学習の合間に癒やされる♪

とかげと一緒に楽しく英単語を学習しよう!

