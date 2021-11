『劇場版 呪術廻戦 0』サンリオキャラコラボ決定♪　12キャラが登場

12月24日(金)公開予定、『呪術廻戦』初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』と、サンリオキャラクターズとのコラボが決定した。

『呪術廻戦』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の芥見下々による漫画で、呪いを祓う才能の持ち主が集められた「東京都立呪術高等専門学校」を中心に、人間と呪い、そして呪術師の陰謀が渦巻く独特の世界観で描かれる作品。

それを原作としたTVアニメシリーズが2020年10月よりMBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送され、MBS/TBS深夜アニメ枠歴代1位の視聴率を獲得、今なお定額制動画配信サービス全体の視聴者数も高順位を維持し続けるなど、原作・アニメ共に一大ムーブメントを起こし続けている。

そんな本作と、TV版でも大好評となったサンリオキャラクターズとのコラボが決定!

『呪術廻戦』としては第2弾となる本コラボでは、「乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン」「禪院真希×けろけろけろっぴ」「狗巻棘×KIRIMIちゃん.」「パンダ×クロミ」「五条悟×シナモロール」「夏油傑×ルロロマニック」の12キャラクターが登場。

「おでかけ」「カフェじかん」など、かわいいシチュエーションを描いたビジュアルに注目♪

また、『劇場版 呪術廻戦 0』の公開と合わせて、12月24日(金)より全国の公開劇場とTOHO animation STOREにてコラボグッズの発売が決定!

パタパタパタメモや巾着など、可愛いコラボビジュアルを使用したグッズが多数登場する。

グッズの詳細は映画公式HPをチェック♪

(C)2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々/集英社 (C) 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S620940