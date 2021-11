本日11月29日(月)21:00~22:00に放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!」にスピッツ、Snow Man、EXILE、JUJU、倉木麻衣が出演する。

スピッツは映画「劇場版『きのう何食べた?』」の主題歌として書き下ろした最新曲「大好物」、Snow Manは5thシングル「Secret Touch」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。今年9月末にデビュー20周年を迎えたEXILEは、「Choo Choo TRAIN」「Rising Sun」「Ti Amo」「Lovers Again」など、20年間の大ヒット曲を23分超えのノンストップメドレーでパフォーマンス。また、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEがEXILEのヒット曲を歌うスペシャルパフォーマンスもオンエアされる。

JUJUはドラマ「恋です!~ヤンキー君と白杖ガール~」の主題歌「こたえあわせ」を歌い、倉木はアニメ「名探偵コナン」のエンディングテーマ「ベロニカ」を絶景のイルミネーションスポットで歌唱。さらに“みんなが大好きな冬のメガヒットソング特集”として、2組のアーティストが冬のヒット曲を披露する。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2021年11月29日(月)21:00~22:00

<出演者および歌唱曲>

・EXILE「20周年ノンストップメドレー」

・倉木麻衣「ベロニカ」

・JUJU「こたえあわせ」

・Snow Man「Secret Touch」

・スピッツ「大好物」